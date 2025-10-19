Maar liefst vier Nederlanders zijn door naar de kwartfinale van de German Darts Championship. Danny Noppert, Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode vechten nog voor de prijzen in Hildesheim en twee van die vier Nederlanders spelen tegen elkaar in die kwartfinale.

Noppert was de eerste Nederlander die aan de slag mocht tijdens het Duitse toernooi. Gerwyn Price was de tegenstander van de Fries en de partij zou een absolute thriller worden. De darter uit Wales begon uitstekend en kwam op een 4-0 voorsprong, maar daarna begon de motor wat te haperen bij The Iceman. Noppert kwam terug en maakte uiteindelijk de 4-4, waardoor hij het initatief weer kreeg in de wedstrijd.

Nadat beide darters hun eigen leg wisten te houden, kwam het aan op een beslissende leg. Die speelde Noppert het best uit en dus mag de Nederlander zich melden in de kwartfinale van het Duitse toernooi. De tegenstander werd dus de winnaar van de partij tussen Van Veen en Pryce zijn landgenoot Jonny Clayton.

Gian van Veen

Van Veen had een stuk minder moeite om langs zijn opponent te komen. De Nederlander schoot als een raket uit de startblokken en stond in een mum van tijd met 5-0 voor tegen een vleugellamme Clayton. Met een prachtige 108-finish wist de darter uit Wales een echte oorwassing nog te voorkomen, maar toen Van Veen zijn eigen leg hield, was het toch echt klaar voor Clayton. Een 6-1 zege voor de Nederlander, waardoor hij dus zijn landgenoot treft in de kwartfinale van het toernooi. Met een gemiddelde van 97.6 een uitstekende prestatie van Van Veen.

Wattimena vermorzelt Nijman

In het eerste Nederlandse onderonsje van de dag nam Jermaine Wattimena het op tegen Wessel Nijman. Daar bleek eerstgenoemde zonder twijfel de betere speler. Met 6-2 en een ijzersterk gemiddelde van 111 gooide Wattimena Nijman naar huis. De Nederlander treft Nathan Aspinall in de kwartfinale.

Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode was de laatste Nederlander die aan de slag mocht tijdens de middagsessie van de German Darts Championship. Hij trof thuisspeler Martin Schindler. Van Duijvenbode werd al vroeg in de wedstrijd gebroken, maar hij liet zich niet kennen. De Nederlander vocht zich terug en sleepte een beslissende leg uit het vuur, die hij wist te winnen. Van Duijvenbode versloeg Schindler met 6-5 en mag zich dan ook als vierde Nederlander melden in de kwartfinales van het toernooi. Peter Wright wordt zijn opponent.