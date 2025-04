Boze Luke Littler sneert naar onsportievelingen: 'Ik verloor mijn geduld, maar ik snap het gewoon niet'

Luke Littler is de ontvangst in Berlijn vorige week nog niet vergeten. De 18-jarige wereldkampioen werd tijdens de Premier League Darts-avond in Duitsland uitgefloten en hij oogde niet zichzelf: gefrustreerd en boos. Nu hij in 'zijn' Manchester die zure nasmaak kan wegspoelen, komt hij nog één keer terug op de opmerkelijke avond.

"Ik verloor mijn geduld, het was een head-loss moment", verwijst hij naar zijn geuite frustratie op het Duitse podium. "Dat gebeurt ons als spelers soms. Maar ik snap het gewoon niet", moet hij vol ongeloof lachen bij een persmoment voor de tiende Premier League-avond in Manchester. "Vanaf het eerste moment op het podium werd ik uitgefloten."

Uitgefloten Luke Littler toont kwetsbare kant: 'Dat hij zich zo laat kennen' Dartsfenomeen Luke Littler lijkt zich steeds meer te ergeren aan het publiek in de zaal, zeker als de fans zich tegen hem keren. Zo liep hij in de Premier League Darts in Berlijn mokkend van het podium nadat de Duitse fans hem massaal uitfloten. Ex-profdarter Vincent van der Voort en podcastpresentator zagen dat Littler er weinig zin in had.

Heet hangijzer

Het uitfluiten en afleiden van darters door het publiek is deze week sowieso weer een heet hangijzer. Op de Euro Tour in Riesa (ook in Duitsland) werd onder anderen Gerwyn Price ook uitgejouwd. Dat kwam het publiek op een reprimande van de scheidsrechter te staan en tegenstander Nathan Aspinall haalde hard uit naar de onsportievelingen in de zaal. Littler was het met hem eens.

'Bloedirritante' actie van vervelende dartsfans zorgt voor felle reactie: 'Hij ging flink tekeer tegen ze' Het gebeurt steeds vaker dat dartsfans zich misdragen in de zaal en de topdarters daar last van hebben. Zo kregen Gerwyn Price en Nathan Aspinall tijdens hun onderlinge wedstrijd in de Euro Tour in Riesa weer te maken met een irritante 'fluitist'. Ex-prof Vincent van der Voort zag eindelijk iemand écht ingrijpen en waardeert dat.

Van het podium stappen?

"Ik zou niet willen zeggen dat ik of andere darters binnenkort een keer van het podium stappen als het weer te heftig gebeurt. Maar wat Nathan zei, was een goed punt. Hij zei dat mensen grof geld betalen om een hoog niveau darts te zien. En dan doen ze zoiets. Daar ben ik het mee eens. Maar blijkbaar vinden die Duitsers ons Engelsen niet zo leuk."

Nieuwe pijlen?

Volgens Littler moet niet alleen hij met dit soort gedrag dealen, maar ook anderen. "Het hoort erbij. We zullen ermee om moeten gaan." Hij kan in Manchester, 'zijn' stad, deze donderdag een record pakken. In het huidige format won nog geen darter vijf avonden in de Premier League. Hij doet dat misschien met nieuwe pijlen, onthult hij. "Ik kijk hoe het op de Pro Tour gaat en beslis dan of ik er ook in Manchester mee ga gooien."

Darts Draait Door

