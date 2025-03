Britse darter krijgt cadeau met Nederlands tintje: gesigneerd shirt van topvoetballer

Darter Stephen Bunting heeft een mooi cadeau ontvangen. Op Instagram laat hij zijn nieuwe aanwinst, met een Nederlands tintje, zien. De Brit is er erg blij mee, hoewel hij het een tijdje geleden nog aan de stok kreeg met een Nederlander.

Bunting heeft een gesigneerd shirt bemachtigd van Liverpool-speler Cody Gakpo. De oud-PSV'er is door zijn prestaties in de Premier League ook in Engeland een echte ster. Sinds zijn komst in 2023 speelde hij 82 wedstrijden voor het team van Arne Slot en scoorde hij 23 keer.

De darter is dan ook erg blij met het ingelijste tenue van de Nederlander. Hij deelde het op Instagram in samenwerking met de partij die gesigneerde herinneringen aan Liverpool aanbiedt.

Bunting is groot voetbalfan en supporter van Liverpool. Maar hij laat zich ook graag verrassen. Zo maakte hij onlangs nog een mysterieus pakketje open met een voetbalshirt. Er bleek een tenue van Inter Miami in te zitten. Hij trok het meteen aan.

Ruzie met Jermaine Wattimena

Bunting kreeg het begin deze maand nog aan de stok met Jermaine Wattimena. Die verliet boos het podium van de Belgian Darts Open. De Nederlandse darter verloor zes legs op rij van Stephen Bunting. Na afloop maakte Wattimena met een geheven vinger naar zijn tegenstander zijn frustratie duidelijk.

"Ik ken Jermaine al lang en heb enorm respect voor hem. Voor mij was het een normale partij. Ik spreek Jermaine zo wel even backstage", vertelde Bunting na de wedstrijd. "Ik ben geen speler die zijn tegenstander uit de tent probeert te lokken."

Premier League Darts

Bunting komt donderdagavond weer in actie in de Premier League Darts. Hij gooit in de kwartfinale in Cardiff tegen Chris Dobey. Wellicht kan hij deze avond zijn eerste punten pakken. Na zes speelronden staat Bunting op de laatste plaats in het klassement met 0 punten.