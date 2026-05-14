Voor Michael van Gerwen en Gian van Veen is het onmogelijk geworden om de play-offs van de Premier League Darts te halen. De Nederlandse topdarters móésten in Birmingham ver komen om aansluiting te houden, maar het gebeurde voor beiden niet. Luke Humphries bezegelde daarna het lot van de twee Nederlanders, die in de laatste speelronde enkel nog voor wat extra prijzengeld spelen.

Van Veen haalde nog wel de halve finale van Birmingham. In zijn eerste wedstrijd tegen Josh Rock was de Nederlander overtuigend en won hij met 6-3. De twee belangrijke punten stak hij in zijn zak. "Dit was beter dan dat ik de laatste weken heb laten zien. Ik win sowieso minder wedstrijden dan dat ik van mezelf verwacht, dus qua zelfvertrouwen zit ik niet op honderd procent. Maar dit voelde wel weer goed en ik hoop dat dit weer doorzet."

Aan het einde van de avond stond hij echter met lege handen en dat gold ook voor zijn landgenoot. Gerwyn Price was de grote boosdoener, want hij won eerst van Van Gerwen en daarna tegen Van Veen. Van Gerwen had deze week nog zijn eerste rankingtitel in ruim een jaar gewonnen en kwam op die dag met een gemiddelde van 122 zelfs in de buurt van het wereldrecord, maar die vorm nam hij niet mee naar Birmingham.

Price en Humphries zitten Nederlanders dwars

In zijn kwartfinale tegen Price gooide hij lang onder zijn slechtste gemiddelde ooit in de Premier League Darts. Van Gerwen herstelde zich nog wel een beetje, maar verloor toch met 6-4. Price won vervolgens met exact dezelfde cijfers van Van Veen.

De twee Nederlanders moesten daarna hopen dat Price ook in de finale van Luke Humphries zou winnen, want dan zouden ze nog kans maken op een plek in de play-offs. De Engelsman won echter en daarmee zijn Van Gerwen en Van Veen nu al uitgeschakeld.

Van Gerwen, met zeven titels de recordwinnaar van het lucratieve toernooi, gaat voor het tweede jaar op rij de play-offs niet halen. Van Veen debuteerde dit seizoen in de Premier League Darts, maar weet dus ook al één avond voor de Finals Night dat het er voor hem niet in zit.

Alleen nog strijd om prijzengeld tussen Van Gerwen en Van Veen

Van Gerwen en Van Veen staan in punten gelijk voorafgaand aan de laatste speelronde en strijden volgende week enkel nog om de vijfde plek in de ranking. Daarmee kan het nog best een lucratief avondje worden, want die is positie is 5000 pond meer waard dan de zesde plek. Van Gerwen staat op dit moment vijfde doordat hij één avond heeft gewonnen en Van Veen niet.

De winnaar van de avond krijgt ook nog eens 10.000 pond dus Van Gerwen en Van Veen spelen in ieder geval nog voor hun bankrekening in Sheffield. Die bedragen tellen overigens niet mee voor de wereldranglijst.

Achtste plek: 80.000 pond

Zevende plek: 85.000 pond

Zesde plek: 90.000 pond

Vijfde plek: 95.000 pond

Halve finalisten: 110.000 pond

Verliezend finalist: 170.000 pond

Winnaar Premier League Darts: 350.000 pond

