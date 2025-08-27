Wat weet Simon Whitlock van de grote bazen van de PDC, dat hij een streepje voor lijkt te hebben op andere darters? Die vraag spookt door de hoofden van ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij krijgt zomaar 12.500 pond."

Whitlock viel de afgelopen jaren zover terug op de wereldranglijst, dat hij in 2025 stopte met profdarten. De 56-jarige Australiër was altijd een publiekslieveling en won onder meer de EK darts in 2012. Maar zelfs nu hij ex-profdarter is, stopt de PDC hem nog genoeg uitnodigingen voor toernooien en daarmee duizenden euro's aan prijzengeld toe. Tot grote verbazing van Van der Voort en Vlottes, die lachend een complottheorie bespreken.

'Zomaar 12.500 pond gekregen'

"Hij weet iets van de PDC-baasjes", grinnikt Vlottes in de nieuwe podcastaflevering van Darts Draait Door. "Ik heb even zitten rekenen: hij mag meedoen aan de World Series Finals, mocht meedoen aan de twee World Series in Australië en Nieuw-Zeeland én mocht meedoen aan de World Cup of Darts. Hij heeft daarmee 12.500 pond zomaar gekregen." Van der Voort lacht mee. "Gewoon gehad ja. Dan moet je toch iets weten."

'Gaat op een gegeven moment wel ver'

Van der Voort, die zelf ook sinds het najaar van 2024 gestopt is, maar nergens meer voor uitgenodigd werd, snapt de PDC ook wel. "Vooropgesteld: Whitlock heeft een hoop betekend voor de PDC en het Australische darten. Daar mag je ook wel wat voor terug krijgen. Maar het gaat op een gegeven moment ook wel ver. Hij mag nu ook meedoen aan de Australische Premier League, waarvan de winnaar naar het WK darts mag. Dus we hebben een goede kans dat hij daar ook nog eens aanwezig is. Het is wel veel."

'Neemt iemand anders z'n plek in'

En hoe belangrijk Whitlock ook voor het Australische darten is geweest, zijn huidige voorkeursrol bij de PDC 'stagneert' volgens Van der Voort de ontwikkeling van zijn landgenoten. "Als hij als niet-tourkaarthouder zomaar mee mag doen aan de World Cup, neemt hij iemand anders z'n plek in."

'Zelfs Phil Taylor kreeg dit niet'

Van der Voort gunt Whitlock, met wie hij jarenlang alle PDC-toernooien afging, 'alles'. "Hij heeft genoeg gedaan voor de PDC. Om hem dit in zijn eerste jaar dat hij gestopt is te geven, vind ik niet zo'n probleem. Gaat het volgend jaar weer gebeuren en het jaar daarna weer, dan wordt het wel een ding. Maar nu kan het nog." Al vindt Vlottes het wel heel overdrijven, zelfs nu al. "Zelfs Phil Taylor kreeg dit niet van de PDC toen hij gestopt was."

Beluister de podcast

De zomervakantie is voorbij, dus richt de hele dartswereld zich op het traditioneel belangrijke najaar. Michael van Gerwen moet nog aan de bak om bijvoorbeeld de Players Championship Finals eind november te halen en zette tijdens het eerste vloertoernooi na zijn weken vol vakantie en festivals de eerste stap in de goede richting. Goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt samen met presentator Damian Vlottes de rentree van Van Gerwen en veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.