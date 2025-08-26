De status van topdarter Michael van Gerwen is aan het veranderen. Dat merkte goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort op het eerste toernooi sinds de zomervakantie. Van Gerwen kwam tot de laatste zestien tijdens Players Championship 24 en dat zorgde voor lichte tevredenheid. "Als je dat een paar jaar geleden gezegd had, was het een klote-resultaat geweest", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Het was niet top, maar zijn beste wedstrijd speelde hij bij de laatste zestien en die verloor hij van Scott Williams", vat presentator Damian Vlottes het eerste vloertoernooi sinds de meeste darters een paar weken vakantie hadden, samen. Van der Voort snapt wel dat het nog niet al te best was wat zijn goede vriend liet zien.

'Het is niet makkelijk'

"Het is niet makkelijk om weer te beginnen na na de Matchplay alleen maar op vakantie geweest te zijn, festivals af te gaan en te feesten. Dan moet je echt weer omschakelen", vat hij de zomer van MVG samen. Hij ging eerst met zijn kinderen naar Ibiza en dook daar bij veel feestjes op. Bovendien werd hij gespot op Tomorrowland.

'Hij weet helemaal niks'

Het helpt volgens Van der Voort niet mee dat Van Gerwen in zijn vrije tijd het darts volledig langs zich heen laat gaan. "Als je nog een speler bent die op vakantie gaat, maar wel alles volgt, dan is het al lastig. Maar hij weet helemaal niks. Als je hem vraagt wie de World Series hebben gewonnen en wie er tweede is geworden, dan heeft hij geen idee. Dat ontgaat hem allemaal volledig."

'Daar had hij moeite mee'

Het is voor Van Gerwen dan extra moeilijk 'om weer in z'n werk te stappen', weet Van der Voort. "Hij had het er ook een beetje moeilijk mee toen hij gisterochtend (maandag, red.) weer moest beginnen. Om meteen weer om te schakelen en in de wedstrijdmodus te komen. Daar had hij moeite mee."

'Meer tijd aan besteden'

Van Gerwen trof het in de loting met achtereenvolgens George Killington, Jitse van der Wal en Ryan Joyce. Dat drietal versloeg hij, alvorens hij tegen een ontketende Scott Williams aanliep. Maar zijn gemiddelde van 108 in dat duel zorgt voor een positieve stemming bij Van der Voort. "Maar die dubbels, net als op de Matchplay, gingen er maar niet in. Daar moet hij tijd aan besteden. Dan ga je ook vertrouwen opdoen als die er weer in gaan."

'Het zou zelfs sneller kunnen gaan'

Al met al stemde de rentree van Van Gerwen tevreden. "Voor de rest ziet het er niet eens heel slecht uit. Het zou zelfs sneller kunnen gaan dan ik eigenlijk had verwacht. Het was op zich oke voor het eerste toernooi sinds zijn afwezigheid. Hij heeft ongelukkig verloren, maar er moet wel nog een hoop verbeteren. De bedoeling is dat hij nog zes Players Championships gaat spelen en dan gaat kijken hoe hij ervoor staat. Is hij dan nog niet veilig voor de Players Championship Finals, dan zal hij er meer moeten gooien."

De zomervakantie is voorbij, dus richt de hele dartswereld zich op het traditioneel belangrijke najaar. Michael van Gerwen moet nog aan de bak om bijvoorbeeld de Players Championship Finals eind november te halen en zette tijdens het eerste vloertoernooi na zijn weken vol vakantie en festivals de eerste stap in de goede richting. Goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt samen met presentator Damian Vlottes de rentree van Van Gerwen en veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.