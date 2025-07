Vincent van der Voort heeft nog altijd zeer veel respect voor Phil Taylor. In de nieuwste aflevering van Darts Draait Door over de World Matchplay vertelt de Nederlander dat de legendarische Engelsman hem en alle darters erg veel heeft opgeleverd.

"Wat hij voor de sport gedaan heeft. De man heeft mij heel veel geld gekost, maar ook heel veel geld opgeleverd. Door hoe goed hij is en hoe commercieel het is geworden. Dat is wel zo", vertelt Van der Voort over Taylor met een geweldige metafoor.

Van der Voort vertelt ook dat Taylor erg veel heeft opgeofferd om het darten groot te maken. "Toen hij in het begin toernooien won, kreeg hij zijn geld niet. Dat kreeg hij in aandelen uitbetaald, omdat de organisatie nog niet genoeg geld had. Dat was nog voordat Barry Hearn erin stapte. Dus de man heeft zo veel betekend voor het darten. Het darten hoe dat nu is, dat komt door hem. Taylor heeft echt een heel groot aandeel daarin en daarom is het zo gek dat hij na zijn carrière eigenlijk zo snel vergeten is."

Analist

Ook vindt Van der Voort het apart dat Taylor nergens als analist te zien is. "Hij zit niet bij Sky, hij is nergens te zien. Hij doet Modus af en toe maar The World Matchplay is zijn toernooi. De beker is naar hem vernoemd, maar hij is er niet. Als analist zijn niet bevalt, dan zoek je een andere rol voor zo'n man. Ik heb hem nog wel eens gesproken en hij voelt zichzelf af en toe wel een beetje gepasseerd. Of de man is gewoon onmogelijk."

Van der Voort wil ook iedereen eraan herinneren hoe extreem veel talent Taylor had voor darts. "Hij was zo onwaarschijnlijk goed. De meeste mensen realiseren zich dat niet eens omdat het nu allemaal meer geregistreerd is. Kijk maar eens naar een EK volgens mij in 2009 en kijk eens naar de gemiddeldes. Wat hij daar gooide, ook op de kleine triples, dan denk je echt: 'Dit gaat nooit meer voorkomen'."

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.