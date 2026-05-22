Dartsicoon Raymond van Barneveld schokte begin deze week de dartswereld door te verkondigen dat hij een stapje terug doet. Een reden hiervoor is dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Die belofte lost de meervoudig wereldkampioen gelijk in.

Barney sprak met NU.nl uitgebreid over zijn kwakkelende periode als topdarter. "De vorm is niet een beetje weg, maar compleet zoek. Het gaat mega-, maar dan ook echt megaslecht. Vergelijk me met een voetballer. Die raakt geblesseerd, herstelt, maakt zijn rentree in het tweede en keert langzaam terug in het eerste. Nou, ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen. Op dit moment is het vreselijk zwaar voor me", zo verklaarde hij. De 59-jarige darter won dit jaar slechts één wedstrijd op tv en dreigt serieus in gevaar te komen om zijn tourcard te verliezen.

'Ik heb een geweldige tijd'

Daarom neemt Van Barneveld nu een stapje terug uit het darten en slaat hij wat Players Championship-toernooien en Euro Tours over. Hierdoor kan hij ook meer tijd spenderen met zijn kinderen en kleinkinderen.

Op zijn Instagram laat Van Barneveld weten dat hij de belofte van meer tijd spenderen met zijn familie al gelijk aan het inlossen is. Zo plaatste hij vrijdag een foto van zichzelf in het nieuwe voetbaltenue van het Nederlands elftal in Disneyland Parijs. "Ik heb een geweldige tijd met mijn familie", schrijft hij erbij.

Euro Tour 7

Terwijl Van Barneveld van zijn familie geniet in Parijs, wordt er in Duitse Riesa volop gedart. Vrijdagmiddag vond daar namelijk de eerste sessie van het zevende Euro Tour-toernooi plaats. Drie Nederlanders kwamen in actie.

Echter wist slechts een Nederlander door te stoten naar de tweede ronde op zaterdag. Niels Zonneveld won overtuigend met 6-2 van Keane Barry. Jeffrey Sparidaans en Maik Kuivenhoven, die zich beiden via het kwalificatietoernooi wisten te plaatsen, moesten beiden hun meerdere erkennen in hun tegenstander. Op de vrijdagavond komen er weer drie Nederlanders in actie. Zo neemt onder meer Kevin Doets het op tegen Tom Bissell en neemt Dirk van Duijvenbode het op tegen Rob Cross.

