Darryl Gurney kan boete verwachten na woedeuitbarsting in Rosmalen: 'Fucking sh*t'

Darryl Gurney komt mogelijk fors in de problemen door zijn woedeuitbarsting op de Dutch Darts Championship in Rosmalen. In de partij tegen Luke Woodhouse zei hij een aantal woorden, waardoor hij mogelijk een boete krijgt.

Gurney miste een hele hoop kansen om de wedstrijd tegen Woodhouse naar zich toe te trekken en daar werd hij zichtbaar woest van. De Noord-Ier zag daardoor de vierde leg naar de Engelsman gaan, waardoor hij nog bozer werd. Aan het begin van leg 5 was duidelijk hoorbaar dat Gurney 'fucking sh*t' riep. Daar lijkt de PDC niet zo blij mee te zijn. Superchin staat mogelijk voor een grote boete, maar het is nog niet bekend hoeveel de darter in de buidel zal moeten gaan tasten na het incident.

World Cup of Darts

Gurney verloor de partij uiteindelijk met 6-4 van Woodhouse en dat heeft slechte gevolgen voor de rest van zijn dartsjaar. Doro het verlies gaat de World Cup of Darts waarschijnlijk aan hem voorbij. Josh Rock won de Dutch Darts Championship en zal dus namens Noord-Ierland sowieso deelnemen en niet Gurney maar Brendan Dolan zal naar alle waarschijnlijkheid zijn partner gaan worden. Gurney staat op dit moment 28e in de Order of Merit, wat dus niet genoeg blijkt om aan het duotoernooi van de World Cup of Darts mee te doen.