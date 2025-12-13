Voor de Belgische darter Mario Vandenbogaerde (52) was het WK 2026 al na de eerste partij over. Zaterdag verloor de speler uit Zonnebeke van David Davies met 3-0. Alhoewel, WK 2026? Als we afgaan op het shirt van 'Super Mario', deed hij mee aan een ander wereldkampioenschap.

Deze 33e editie van het WK darts van de bond PDC begon op donderdag 11 december 2025 en de finale is gepland voor zaterdag 3 januari 2026. Gezien de finale dus in het nieuwe jaar is, mag de winnaar zich wereldkampioen 2026 noemen. En daarom is dit het WK darts 2026.

Foute shirt van darter Mario Vandenbogaerde

Vandenbogaerde had op zijn zwartblauwe shirt op de achterkant echter dit opschrift: World Championship 2025.

© Screenshot Viaplay

Nu zou het kunnen dat de Belgische darter nog een shirtje van vorig jaar in de koffers had gelegd. Maar dat kan niet de oplossing zijn van dit vraagstuk. Vandenbogaerde deed namelijk helemaal niet mee aan het WK darts 2025. Dit is zijn tweede deelname ooit, nadat hij in de eerste ronde verloor van het WK darts 2024.

Tourcard

Zodra het WK is afgerond moet hij in de top 64 staan van de ranglijst PDC Order of Merit. Is dat niet het geval, dan moet Mario Vandenbogaerde zijn PDC-tourcard inleveren. Om een nieuwe te vergaren, moet hij dan door de zogeheten Q-School heen komen, begin 2026.

Op de persconferentie na zijn nederlaag zei hij: "Het viel niet. Niets, alles tegen de draad. Als het niet valt, dan valt het niet. Ik heb hier geen verklaring voor. Op het trainingsbord viel alles, maar op het podium net niet. Of ik zenuwen had? Nee, helemaal niet. Zelfs niet toen ik 0-2 achterstond in sets. Maar: je weet waar je staat en dat speelt zijn rol. Ineens begon het dan wel te lopen, maar ik weet niet waarom. Beter mikken, misschien? Ik weet het niet."

WDF

Over zijn merkwaardige shirtje ging het verder niet. Wel heeft hij een vangnet als hij geen PDC-tourcard behoudt of behaalt. "Ik geloof dat ik daar opnieuw mijn kaart kan halen, daar moet ik wel in geloven. En lukt het niet, dan wordt het de Challenge Tour en zal ik proberen ‘shinen’ op de WDF".

De WDF is een andere dartsbond, welbeschouwd voor amateurdarters.