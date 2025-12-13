Een opmerkelijk moment op het WK darts. Dat speelt zich ver af van het Alexandra Palace in Londen. Zaterdagmiddag stappen de Nederlandse pioniers Vincent van der Voort en Co Stompé samen één ruimte in. "Voor het eerst in zes, zeven jaar."

Van der Voort en Stompé gaven het Nederlandse darten begin 2000 kleur samen met de absolute ster Raymond van Barneveld. Ze vormden ook een team namens Nederland én brachten het nummer Ik richt mijn pijlen op Oranje uit voor het EK voetbal van 2004. Toch werd de band minder de afgelopen jaren, wat er zelfs voor zorgde dat Van der Voort en Stompé niet samen analist waren bij eerst RTL en later Viaplay.

Het begon allemaal nadat Stompé in 2017 beweerde dat Van der Voort zijn rugklachten als excuus voor nederlagen. Hij liet dit optekenen in een boek over Michael van Gerwen. Dat ging er bij Fast Vinny niet in, waarna een dartsrel ontstond. Zo noemde Van der Voort zijn veertien jaar oudere landgenoot 'een lul'. "Met leugenaars heb ik gewoon helemaal niks", sprak Van der Voort destijds.

Verzoening op WK darts

Jarenlang vermeden de twee elkaar dan ook, terwijl ze collega's waren bij Viaplay. De streamingdienst koos ervoor om Van der Voort en Stompé niet samen te laten analyseren. Daar komt zaterdag verandering in. Dat zei Van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Hij deed dat nadat presentator Damian Vlottes het balletje opwierp.

"Ik zit met Jacques Nieuwlaat en Co Stompé, voor het eerst in zes, zeven jaar", onthult Van der Voort. "Dat is leuk. Het is toch top dat dat weer goed gaat", vindt Vlottes. "Hartstikke leuk. Echt, de slingers kunnen uit", zegt Van der Voort op zijn typische manier. "Het is toch leuk dat jullie weer samen door één deur kunnen", probeert Vlottes de stoïcijnse houding van zijn podcastpartner te doorbreken.

"Ik heb altijd gezegd...", gaat Van der Voort verder, waarna Vlottes inbreekt: "Aan jou heeft het nooit gelegen." Het blijft vooralsnog bij één sessie met Van der Voort en Stompé. "Langzaam opbouwen", aldus Vlottes. "Ja het moet niet te lang duren."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.