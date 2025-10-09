Dirk van Duijvenbode kwam in de tweede ronde van de World Grand Prix de Noord-Ierse speler Daryl Gurney tegen. Aubergenius won met 3-0 in sets en plaatst zich zo voor de kwartfinale.

De Nederlandse darter overrompelde Gurney in de eerste twee sets. Zijn tegenstander heeft als bijnaam Superchin, maar hij moest net wat te veel klappen op de kin nemen. Van Duijvenbode won namelijk zes legs op rij, terwijl Gurney al zijn vier legdarts miste.

Derde set

In de derde set was Gurney eindelijk een legje gegund, al had Van Duijvenbode toen ook al de eerste twee legs naar zich toe getrokken. Het zag er soepel en sterk uit bij Aubergenius, die naar Leicester is afgereisd vanuit een lastige thuissituatie. Hij en zijn partner hebben onlangs hun tweede kind verwelkomd en zoals alle ouders weten is het dan gedaan met je rust en routine.

Het werd zelfs 2-2, maar de 33-jarige speler uit Katwijk aan Zee was in de vijfde leg weer helemaal bij de les, liep snel weg bij Gurney en was in vijftien pijltjes klaar: 3-0 in sets.

Volgende tegenstander Dirk van Duijvenbode

Aubergenius, die bij de PDC nog Titan als officiële bijnaam heeft, speelt in de kwartfinale van de World Grand Prix tegen Jonny Clayton of Luke Woodhouse. In de openingsronde trof hij landgenoot Michael van Gerwen. Van Duijvenbode gunde de als derde geplatste Mighty Mike geen enkele set: 2-0.

World Grand Prix

Het majortoernooi World Grand Prix is één van de meest bijzondere toernooien op de kalender. 32 darters strijden van 6 tot en met 12 oktober om de enorme prijzenpot van liefst 600.000 pond (bijna 700.000 euro).

DIRK SEALS IT IN STYLE!



What a way to win it! 👏



Dirk van Duijvenbode fires in a magnificent 158 checkout to complete a straight-sets victory over Daryl Gurney!



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW #WGPDarts | R2 pic.twitter.com/guKtJS5mkG — PDC Darts (@OfficialPDC) October 9, 2025

Wat het toernooi bijzonder maakt is het scoresysteem. Darters moeten eerst een dubbel gooien, dan pas gaat de leg echt beginnen en wordt vanaf 501 toegewerkt naar 0. Het format 'dubbel-in, dubbel-uit' komt nergens anders voor.

