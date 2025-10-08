Dirk van Duijvenbode versloeg in de eerste ronde van de World Grand Prix Michael van Gerwen en stond als winnaar de pers te woord in Leicester na afloop. Waar de Britse media hamerden op het feit dat het de eerste keer was dat de darter van zijn landgenoot won op een groot podium, zag hij dat zelf anders.

Van Duijvenbode was heer en meester in de korte wedstrijd tegen Van Gerwen en stuurde hem met 2-0 naar huis. Een sensationele zege, vooral in Engeland zo benoemd. Voor Van Duijvenbode zelf kwam het minder als een verrassing. Hij kreeg zijn eigen woorden te horen over Van Gerwen, die hij gezegd had in een promofilmpje van Sky Sports. Dat hij het niet leuk vond om tegen Van Gerwen te spelen.

'Ik ben altijd eerlijk'

"Ik vind het niet leuk omdat hij me vaker verslaat dan ik hem. Maar verder vind ik hem als tegenstander prima. Ik ben altijd eerlijk. We zijn geen vrienden, maar we gaan goed met elkaar om. Ik vind het alleen niet leuk om tegen hem te spelen omdat hij vaker wint van mij dan andersom."

Al eens verslagen op tv

Het was voor hem dan ook heel veel waard dat hij MVG op de Euro Tour in mei al eens verslagen had. Hoewel dat volgens Engelsen op een minder groot podium is dan de World Grand Prix, voelde het voor Aubergenius wel als zijn eerste grote drempel overwonnen. "Vanuit mijn oogpunt gezien heb ik hem toen al op televisie verslagen. Alles in Nederland wordt namelijk op één kanaal uitgezonden, Viaplay."

'Dat heeft me heel erg geholpen'

Hij verklaart zich nader. "Dat is waar al het darts in Nederland wordt uitgezonden, dus ook de Euro Tour. Ik ken weinig mensen in Engeland, maar natuurlijk heel veel in Nederland. Veel mensen daar hebben mijn eerste zege op Van Gerwen op het podium dus al gezien. Dat heeft me voor deze wedstrijd heel erg geholpen, dat ik hem al eens op televisie had verslagen. Hier zijn de stakes natuurlijk veel hoger, maar die eerste zege was heel belangrijk."

'Hartslag ging veel te hard'

Toen Van Duijvenbode in de tweede set met 2-0 voorkwam en met 152 opende, dreigde het even mis te gaan. "Mijn hartslag ging veel te hard. Ik had het toen al af moeten maken, Michael zette even flink aan en gooide heel goed. Maar ik was sterk op mijn finishes met nog één pijl in mijn hand. Die gingen er veel in en dat gaf me heel veel zelfvertrouwen."

Tegen Daryl Gurney

Van Duijvenbode speelt donderdagavond in de tweede ronde tegen Daryl Gurney, die te sterk was voor Ross Smith.

