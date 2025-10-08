Danny Noppert heeft indruk gemaakt bij de World Grand Prix. In de tweede ronde won de Nederlandse topdarter van Stephen Bunting, die op de vierde plek van de wereldranglijst staat. Noppert versloeg de wereldtopper met 3-1 in sets.

Noppert kreeg de eerste leg cadeau, omdat Bunting er héél lang over deed om zijn eerste pijl in de dubbel te krijgen. Dat is wat deze major bijzonder maakt: darters moeten beginnen met een dubbel om zichzelf in de wedstrijd te gooien. Maar het is niet voor niks dat The Bullet vierde op de wereldranglijst staat én zicht heeft op de derde plek van Michael van Gerwen.

De Engelsman kwam namelijk op gelijke hoogte en later ook op 2-2. Desondanks ging de eerste set naar Noppert, die de nummer dertien van de wereld is: 3-2. The Freeze kwam vervolgens op een 2-0 setvoorsprong, maar dat ging zeker niet makkelijk. Weer waren er vijf legs nodig voordat de darter uit Joure aan het langste eind trok.

Klap voor Danny Noppert

Hoe anders was dat in de derde set. Bunting brak Noppert twee keer en won de set eenvoudig met 3-0. Zo vond de 40-jarige Engelsman opeens de aansluiting. Noppert leek in de vierde set orde op zaken te stellen. Hij kwam met 2-0 voor én kreeg vervolgens twee matchdarts, maar zag zijn tegenstander toch terugkomen tot 2-2. Uiteindelijk won Noppert alsnog, wéér na vijf legs.

Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen Joe Cullen of Gary Anderson, die in de laatste wedstrijd van woensdagavond tegenover elkaar staan.

Nederlanders op de World Grand Prix

Met Gian van Veen, Jermaine Wattimena, Raymond van Barneveld én Michael van Gerwen zijn er al veel Nederlanders uitgeschakeld, maar er zit nog een landgenoot in de tweede ronde: Dirk van Duijvenbode komt donderdag in actie tegen Daryl Gurney. Noppert won in de eerste ronde van Wattimena.