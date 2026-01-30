Darter Jeffrey de Zwaan is de nieuwe lijstduwer van de politieke partij Hart voor Den Haag. Fractievoorzitter Richard de Mos spreekt zelfs uit dat hij met de darter zijn stad als 'dartshoofdstad' van Nederland wil maken. Bijvoorbeeld door de Premier League naar Den Haag te halen.

De Zwaan is geboren en getogen in Rijswijk, een plaatsje dat net onder de rook van Den Haag ligt. De stad in Zuid-Holland is sowieso een stad die bekend staat om het darten, want ook Raymond van Barneveld komt er vandaan. Hij was de eerste Hagenaar die wereldkampioen werd in het darten. Hart voor Den Haag heeft als partij dan ook de ambitie om de stad tot absolute 'dartshoofdstad van Nederland' te maken.

Met zijn benoeming als lijstduwer gaat De Zwaan ook Van Barneveld achterna. De voormalig wereldkampioen stond zelfs al eens op de kandidatenlijst namens Hart voor Den Haag. Van Barneveld en De Mos maakten zich hard voor de ontwikkeling van de dartssport in de stad en dat wil de lijsttrekker nu ook gaan doen met De Zwaan. Wat de 29-jarige darter namens de partij zal gaan doen is nog niet bekend gemaakt.

Premier League of Darts

In het Facebook-bericht waarin de samenwerking met De Zwaan wordt aangekondigd, vertelt lijsttrekker De Mos ook dat hij zich hard gaat maken voor een internationaal dartsevent in Den Haag. Hierbij denkt de politicus aan de Premier League of Darts. In die toernooi opzet spelen acht van de beste darters ter wereld telkens op een andere locatie tegen elkaar. De Premier League komt één keer per jaar naar Nederland. Dat is dit jaar op 16 april, maar altijd in Rotterdam Ahoy. De Mos hoopt dat dit Den Haag kan worden. " Zo’n evenement zou niet alleen de stad op de kaart zetten, maar ook een enorme impuls geven aan horeca, toerisme en sportbeleving."

De Zwaan was even uit beeld verdwenen, maar is dit jaar weer helemaal terug bij de PDC. The Black Cobra pakte op Q School een tourkaart na een aantal bloedstollende dagen en mag zich dus weer profdarter noemen.