Darter kijkt op tegen 'onmenselijke' recordpoging: 'Ik heb twee masseuses bij me'

Stel je voor dat je iets ruim honderd uur achter elkaar doet. Ook als dat een liefhebberij van je is, dan is het een gruwelijk en tergend zware beproeving. Maar darter Roy Otten laat zich niet afschrikken. Hij wil het wereldrecord non-stop darten verbreken.

Het huidige record staat op 93 uur door Raymond Brink, oftewel bijna vier dagen achter elkaar. Otten wil een record neerzetten dat alle andere spelers met plannen bang gaat maken. Het streven is om zeven dagen achter elkaar te darten.

De recordpoging begint zaterdag 22 maart om 20.00 uur en vindt plaats in café, zaal en cafetaria Bonnie & Clyde in Elden bij Arnhem. De 42-jarige Otten uit Rhenen grijpt de bizarre recordpoging aan om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum. Een ander streven is om een erkend record te krijgen in het Guinness Book of Records.

Regels

Er zijn enkele regels vastgelegd waaraan de duurdarter zich moet houden. Hij zal aldoor reguliere legs (die dus beginnen op 501 punten) spelen tegen iedereen die hem uitdaagt. Per tegenstander mag hij ten hoogste 21 legs spelen, dan moet er een andere opponent aan de oche verschijnen.

Per uur mag hij vijf minuten pauzeren. Eens in de drie uur mag hij wat langer een break nemen, bijvoorbeeld voor een hapje eten of massage.

Onmenselijk

"Wat ik ga doen, is onmenselijk", zegt Otten tegen het AD. "Elke keer wordt mijn record weer verbroken, dus nu wil ik het graag veiligstellen. Dat houdt in zeven dagen achter elkaar darten, met elk uur een pauze van vijf minuten."

En over zijn aanpak meldt hij: "Geen alcohol, geen vette hap, veel zoute dingen eten. Ook heb ik twee masseuses bij me voor het fysieke gedeelte."

Eerdere pogingen

Het is niet zijn eerste recordpoging. Eerder stokte de teller bij 83 uur. Vervolgens ging een ander daar overheen met 93 uur. Nu moet er dus 168 uur op de klokken komen. Otten heeft zich niet specifiek voorbereid op dat aantal, behalve dan dat hij sowieso een slechte slaper is.

"Ik gooi af en toe een pijltje, meer ook niet eigenlijk. Ik kijk er wel tegenop, zeven dagen is natuurlijk gekkenwerk. Ik heb gezegd nog één keer en dan stop ik ermee. Dat zei ik de vorige keer ook ,maar dit is echt de laatste keer."