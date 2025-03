Luke Littler zet met opmerkelijke negendarter in finale tegen Michael van Gerwen de boel op z'n kop

Luke Littler heeft de dartsfans een waanzinnige avond bezorgd. De jongste wereldkampioen ooit (toen nog 17) gooide in de finale van de Premier League Darts-avond in Cardiff een negendarter tegen Michael van Gerwen en zag bij het omdraaien het bier door de lucht vliegen.

Zuur voor Michael van Gerwen was dat hij 'het slachtoffer' werd van de negendarter van Littler in de Welshe hoofdstad. De Nederlander kwam door de perfecte leg van Littler op een 3-1 achterstand en kreeg vervolgens bijna ook nog een 170-finish om z'n oren, maar de pijl op de bullseye ging net mis.

Bijzondere route

Maar het publiek was die hele leg nog feest aan het vieren, want ze zagen niet alleen een weergaloze negendarter, Littler deed het nog eens via zijn 'eigen' route. De twee keer 180 waren nog 'normaal', maar de finish was heel bijzonder. Vanaf 141 ging hij eerst nog naar triple 20, maar vervolgens ging hij niet naar triple 19 of triple 15 maar naar triple 17. Dat liet 30 over en dus finishte The Nuke op dubbel 15.

LUKE LITTLER HITS THE NINE DARTER! 🚨



What a moment!



Luke Littler joins the nine-dart club in the Premier League this year, as he pins the nine-darter in the fourth leg of this final and now leads 3-1!



📺 https://t.co/CxOorrFXK9#PLDarts25 pic.twitter.com/yT8vFjQpMy — PDC Darts (@OfficialPDC) March 20, 2025

Het was een route die al langer door zijn hoofd spookte. Dat idee kwam op nadat hij bijna een negendarter gooide tegen Danny Noppert op de Players Championship Finals in 2024. Toen miste Littler dubbel 12 voor een perfecte leg. Op het WK ging The Nuke nog eens voor de 'traditionele route', maar tegen Van Gerwen voerde hij de negendarter uit zoals hij hem graag ziet. Het leverde hem ook de overwinning op.

Geen extra geld

De inmiddels 18-jarige Littler krijg geen extra geld voor zijn eerste perfecte leg van dit jaar in de Premier League Darts. Op het WK darts had hem dat wel 60.000 pond opgeleverd, maar was de actie van sponsor Paddy Power weer niet voor hem weggelegd. Littler was ten tijde van het WK nog minderjarig en mocht dus niet in verband gebracht worden met een bookmaker.

Luke Littler loopt om opvallende reden bonus voor negendarter op het WK mis, maar krijgt hulp Luke Littler is een van de favorieten om wereldkampioen te worden. De nog altijd pas 17-jarige Engelsman is de afgelopen weken in vorm en blaakt altijd van het zelfvertrouwen. Toch is zijn leeftijd wel een probleem, aangezien Littler niet in aanmerking komt voor de bonus van het gooien van een negendarter.

Wel krijgt Littler een setje gouden pijlen ter waarde van 30.000 pond van sponsor BetMGM. Daar kan hij samen met Luke Humphries en Rob Cross mee pronken, zij gooiden eerder deze campagne een perfecte leg en ontvingen het cadeautje al.