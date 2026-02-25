Raymond van Barneveld ontbrak op de Euro Tour in Polen en dat was een nieuwe gewaarwording. De Nederlandse dartslegende is bezig aan een vrije val en plaatste zich zowel niet automatisch als via de kwalificaties voor de start van het Euro Tour-circuit. Goede vriend en ex-collega Vincent van der Voort vindt het maar pijnlijk.

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door geeft presentator Damian Vlottes aan dat hij Van Barneveld (58) gemist heeft. Maar daar gaat Van der Voort niet in mee. "Is het missen? Ja? Ik ben opgegroeid met Raymond als goede speler. Hij werd steeds beter en de beste van Nederland, maar om hem zo te zien vind ik eerder moeizaam dan dat ik hem mis."

'Dat mis ik niet'

Van der Voort ziet 'Barney' graag nog gooien, maar wel op één voorwaarde. "Dat hij er weer staat om te winnen en dat hij na afloop pas bepaalt of het goed of slecht was. Soms is het nu al na twee beurten ingooien dat hij begint te klagen. Dat mis ik niet als ik dat niet meer zie."

'Dat is wel echt de onderkant'

Van Barneveld plaatste zich wel voor Euro Tour 3 en 4, dus zien de fans hem in het voorjaar weer op het één na hoogste podium gooien. "Dat wordt heel belangrijk, want de rest van zijn seizoensstart is beroerd. Ik denk dat hij maar één rondje gewonnen heeft. Het houdt nog niet over. Er moet echt wat gebeuren. Ik hoop dat hij iets meer aan zijn vorm kan werken. Op deze manier... De laatste vijf/zes duels is hij niet boven de 82 gemiddeld uit gekomen. Dat is wel echt de onderkant hè. 80 gemiddeld, dat kunnen er heel veel. Dan krijg je gewoon regelmatig op je kloten. Dan heb je niks te zoeken bij de PDC. Negentig plus gooien móét op de Tour. Nu zit hij er tien punten onder, dat is heel veel."

