Raymond van Barneveld lijkt het voorlopig maar niet op de rit te krijgen aan het dartbord. De Nederlandse legende (58) kwam dinsdag weer niet boven de 80 gemiddeld uit en dus neemt de enorme dip waarin 'Barney' zit steeds zorgwekkendere vormen aan.

Van Barneveld verloor maandag op Players Championship 3 al met 79 gemiddeld van Cristo Reyes en was dinsdag tijdens PC 4 weer dramatisch in vorm. Dit keer kwam hij tot 79.66 tegen de evengoed matige Darryl Pilgrim en verloor daardoor met 6-5 van de Engelsman, die zelf ook maar 81.99 gemiddeld kwam. Door de nederlaag is de reeks van 'Barney' pijnlijk: van de laatste tien duels won hij er maar twee en dat was ook 'maar' op de vloer. En dat in een jaar dat zijn WK-deelname voor het eerst sinds zijn terugkeer aan de oche aan een zijden draadje hangt.

Rafael van der Vaart

Er moet snel iets veranderen, want Van Barneveld is er komend weekend ook niet bij als de eerste Euro Tour van het jaar in Polen van start gaat. Daardoor loopt hij prijzengeld mis, wat zijn concurrenten allemaal wel pakken. De Nederlander loopt dus meteen achter de feiten aan in 2026. Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart heeft zijn hulp toegezegd aan de darter, maar de invulling is nog onbekend. Toch zal er snel iets moeten veranderen om het tij te keren bij de wegvallende 'Barney'.

Revanche voor Danny Noppert

Danny Noppert nam eindelijk revanche voor zijn verloren WK-wedstrijd. In misschien wel de mooiste partij van het WK darts in Ally Pally verloor hij met meer dan 100 gemiddeld van sensatie Justin Hood. Dinsdag schakelde de Nederlander de Engelsman uit in de eerste ronde dankzij een 6-3 zege op 'Happy Feet'. Helaas werd de Fries een ronde later zelf ook weer uitgeschakeld door Callan Rydz.

Vloek voor Gian van Veen

Gian van Veen, de beste Nederlander van de wereldranglijst, kent nog altijd een slechte start van 2026 op de vloer. Ook tijdens Players Championship 4 kwam hij niet voorbij de tweede ronde en viel voor hem het doek tegen Alan Soutar. Daardoor wacht hij nog altijd op zijn eerste derde ronde dit jaar. Toch is voor hem de situatie als nummer 3 van de wereld heel anders dan voor Van Barneveld. Van Veen stond begin januari nog in de WK-finale en debuteerde ook in de Premier League met een finaleplek op de eerste avond.

