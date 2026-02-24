Michael van Gerwen kampt nog altijd met flinke gezondheidsklachten. De Nederlandse topdarter moest vorige week de Premier League Darts en de eerste Euro Tour van het jaar laten lopen en is er deze week ook niet bij op de Players Championships 5 en 6. De vierde avond van de Premier League in Belfast komt ook in gevaar en er wordt zelfs gevreesd voor de UK Open in het eerste weekend van maart.

Vincent van der Voort, ex-topdarter en goede vriend van Van Gerwen, doet in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door diverse geruchten van de hand. "Het gaat op dit moment echt niet", zegt hij. "Het is niet dat het onwil is dat hij niet kan darten. Ik heb de reacties ook gelezen. Hij zou bang zijn voor Luke Littler of een kater van carnaval. Dat soort dingen."

Opgezette klieren

Het is volgens de ex-topspeler veel serieuzer dan dat. "Ze weten zelf ook nog niet wat hij precies heeft. Er zijn allemaal onderzoeken gedaan, maar er is niks uit gekomen. Hij is serieus ziek. Het is onzeker voor hem en heel serieus als ze het probleem niet kunnen vinden. Hij kan moeilijk eten, want zijn klieren in zijn keel zijn flink opgezet. Wat het precies is, weten ze niet. Dat wordt afwachten." Van Gerwen wacht op de uitslag van nieuwe onderzoeken. "Het is hopen dat er iets uitkomt. Dat ze weten wat het is."

'Hij heeft heel erg veel pijn'

Van Gerwen heeft er in ieder geval flink veel last van. Zoveel dat ook de Premier League in Belfast van donderdag in gevaar komt en wie weet wat nog meer erna. "Volgend weekend is de UK Open, daar zou hij echt moeten staan. Nu ben je alleen maar bezig met beter worden. Hij traint wel, maar houdt het niet lang vol. 's Ochtends en 's avonds heeft hij heel erg veel pijn. Dat is niet leuk meer en heel frustrerend. Ik hoop voor hem dat dit niet nog twee weken duurt, maar ik weet niet hoe snel en hoe gericht ze iets vinden om hem te helpen."

'Hij was er doodziek van'

Van Gerwen kan niet wachten om weer te spelen. "We hebben echt op het allerlaatste moment besloten om niet naar Polen te gaan. Hij wilde wel heel graag, ook omdat hij weet dat de ranking het allerbelangrijkste is. De Premier League is niet zo belangrijk, want dat is geen ranking. Maar hij móét naar die ranking toe. Hij was er ook weer doodziek van dat hij ook weer de Pro Tours af moest zeggen. Hij is goed begonnen aan het jaar en hij was goed aan het opbouwen en naar iets toe aan het werken. Nu sta je stil en word je teruggeworpen. Dat is onwijs zuur."

