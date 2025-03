Dartlegende Phil Taylor legt vinger op zere plek bij Michael van Gerwen: 'Daar denkt hij over na'

Michael van Gerwen dominerde jarenlang de dartwereld, maar met de opkomst van Luke Humphries en Luke Littler is de tijd als alleenheerser definitief voorbij. De Nederlander heeft steeds meer moeite om grote titels te winnen en zijn oude rivaal Phil Taylor denkt wel te weten waarom.

Taylor en Van Gerwen konden het tijdens hun carrière niet altijd even goed met elkaar vinden, maar ondanks die matige relatie voorspelde de Engelse dartlegende dat de Nederlander dit jaar zijn achtste Premier League-titel zou gaan winnen. De matige vorm van Van Gerwen zorgt ervoor dat hij al na vijf speelrondes terugkomt op die uitspraken en denkt dat Humphries of Littler er met de bokaal vandoor zal gaan.

De zestienvoudig wereldkampioen ziet dat het voor Van Gerwen steeds moeilijker wordt om titels te winnen en denkt in gesprek met The Mirror wel te weten waarom de Nederlander vroeger meer won: "Als je jonger bent, ben je voor niemand bang. Je gaat op het podium staan, denkt nergens over na, bent zo vrij als een vogel en doet het gewoon. Ik stond vroeger achter Michael tijdens wedstrijden en dan dacht ik: hoe heeft hij dat gedaan? Hij was briljant, zelfs buitenaards."

'Hij denkt over dingen na'

Alles is tegenwoordig anders volgens Taylor: "Hij is ouder aan het worden en denkt over dingen na. Of het nu veranderen van zijn pijlen, het aanpassen van zijn worp of wat dan ook is." Dat heeft grote gevolgen volgens de dartlegende: "Een aantal spelers hebben tegen me gezegd dat ze niet meer bang voor hem zijn. Humphries en Littler staan boven hem op de wereldranglijst, zij maken de dienst uit."

Taylor vergelijkt Van Gerwen zelfs met een dolende voetbalclub: "Het is een beetje alsof je tegen Manchester United speelt op Old Trafford. Vroeger wisten tegenstanders al voor de aftrap dat ze zouden verliezen, maar die angst is volledig verdwenen."

Vormdip

Van Gerwen bereikte op het WK nog de finale, maar sindsdien vallen de resultaten wat tegen. Hij sneuvelde al vroeg op de Masters en de UK Open en ook in de Premier League gaat het nog niet fantastisch. De drievoudig wereldkampioen haalde in de eerste vijf avonden geen enkele keer de finale. Wel kwam hij vier keer tot de halve finales en daardoor staat hij met acht punten op de vierde plaats. Van Gerwen wacht al sinds 2023 op een grote tv-titel.