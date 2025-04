Zorgen nemen toe om 'slechte acteur' Raymond van Barneveld: 'Niet iets wat je makkelijk omdraait'

Weer stoeide Raymond van Barneveld met zichzelf op een darttoernooi. Dit keer strandde hij in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix. Nota bene op zijn 58ste verjaardag verloor hij van Gerwyn Price. De zorgen nemen daardoor toe bij Vincent van der Voort.

"Het was weer een toernooi waarvan ik dacht: dit is het net niet", onthult Van der Voort in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, een podcast van Sportnieuws.nl. Presentator Damian Vlottes had al snel in de gaten dat het hem niet ging worden voor Van Barneveld. "Al in de tweede leg was zijn houding weer vervelend."

'Slechte acteur'

Volgens Van der Voort komt Van Barneveld niet gauw van die negativiteit af. "Het is toch iets wat je niet makkelijk omdraait. Iedereen kan tegen je zeggen wees positief, maar als je dat weer niet bent…", beargumenteert hij. Bij Van Barneveld is aan zijn gezicht en lichaamshouding af te lezen of hij er wel of geen plezier in heeft.

"Hij is niet goed in acteren. Dan laat hij dat zien. Het moeilijkste is dat je gewoon geen goede Van Barneveld meer ziet. Je ziet hem af en toe wel goede wedstrijden spelen, alleen ja, ik heb nog altijd in mijn hoofd wat-ie vroeger deed. Hoe goed hij vroeger was", aldus Van der Voort.

Twijfels over huidige niveau

Met het argument dat het niveau nu veel hoger is kan Van der Voort niet veel. "Ik denk dat het allemaal wel meevalt, ik denk ook dat de triples een stuk groter zijn dan twintig jaar geleden", countert hij.

