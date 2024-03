Darts UK Open | Dit is de loting van de vier resterende Nederlanders voor vijfde ronde

De loting voor de vijfde ronde van het dartstoernooi UK Open is verricht. Er zitten nog vier Nederlanders in het toernooi, dat geldt als een van de majors van de bond PDC. Bekijk hieronder tegen wie ze moeten spelen.

Kevin Doets, Vincent van der Voort, Gian van Veen en Danny Noppert zijn de laatste vier Nederlanders die nog kans maken op de titel. Michael van Gerwen had een blessure en mede daardoor kon de drievoudig wereldkampioen het niet bolwerken in zijn partij tegen Mensur Suljovic.

Dirk van Duijvenbode had een zware loting in ronde vier. Wereldkampioen Luke Humphries versloeg Aubergenius met 10-7. Voor Raymond van Barneveld was de pret ook snel over, na de nederlaag tegen Luke Woodhouse (10-9). Een grappig moment vrijdagavond was dat Simon 'Shitlock' Witlock zijn partij tegen landgenoot Damon Heta onderbrak om te poepen.

Best of 19

Zaterdag gaat het UK Open verder om 13.30 uur (middagsessie). De avondsessie vangt aan om 20.00 uur. In de vijfde ronde gaat het om best of 19 legs.

Loting vijfde ronde UK Open 2024

Ricky Evans v Mike De Decker

Peter Wright v Andrew Gilding

Luke Littler v Martin Schindler

Stephen Bunting v Kevin Doets

Michael Smith v Luke Woodhouse

Dave Chisnall v Mensur Suljovic

Vincent van der Voort v Dimitri Van den Bergh

Gary Anderson v Chris Dobey

Graham Usher v Gian van Veen

Rob Cross v Josh Rock

Jonny Clayton v Ross Smith

Benjamin Reus v Luke Humphries

Damon Heta v Nathan Aspinall

Martin Lukeman v Danny Noppert

Keane Barry v Ryan Meikle

Krzysztof Ratajski v Mervyn King