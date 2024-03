Door blessure vliegt Michael van Gerwen met een van pijn vertrokken gezicht uit de UK Open

Voor Michael van Gerwen zit de UK Open er verrassend genoeg al op. Alhoewel, verrassend; wie de wedstrijd tegen Mensur Suljovic keek, zag dat de Nederlandse darter ontzettend worstelde met een blessure.

De hele tijd schudde Van Gerwen met zijn arm. Een teken van een blessure aan zijn elleboog of zijn schouder. Hij kon nog wel partij bieden tegen Suljovic, maar naarmate de wedstrijd vorderde, speelde de blessure Van Gerwen steeds meer parten. Het werd zo erg, dat hij niet alleen ná zijn beurt, maar ook tijdens zijn beurt met een van pijn vertrokken gezicht zijn pijlen probeerde in de beste vakjes te krijgen.

Van Gerwen hoopte dat het een snelle wedstrijd zou worden, dan had hij de zege wellicht nog over de streep kunnen trekken. Hij kwam namelijk nog wel met 5-2 voor tegen Suljovic, maar vanaf dat moment leek de blessure écht toe te slaan. Hij oogde zeer oncomfortabel en werd zienderogen minder.

Van der Voort: ''s Middags was er nog niks'

Vincent van der Voort, de beste vriend van Van Gerwen in het dartcircus, weet niet wat er bij zijn vriend is. "We hebben 's middags nog met elkaar staan praten, toen was er niks aan de hand. Ik hoorde wel dat hij heel erg last van zijn schouder had. Dat is zorgwekkend en vervelend voor 'm. Maar dit moet net voor of tijdens de wedstrijd ontstaan zijn."

In Premier League Darts nog 'niks' aan de hand

Uiteindelijk verloor Van Gerwen 'maar' met 10-7, maar ligt hij wel uit de UK Open. Donderdagavond speelde Van Gerwen nog in de Premier League Darts. Hij verloor toen ook meteen van Luke Humphries, maar er leek toen nog niks aan de hand met Van Gerwen. Hij had het er in ieder geval niet over na afloop en ook tijdens het gooien zagen we geen pijn of ongemak.

