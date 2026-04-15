Luke Littler was de gebeten hond afgelopen week nadat hij het in Manchester aan de stok kreeg met de Nederlandse topdarter Gian van Veen en onsportief reageerde. In Brighton een week later tijdens de Premier League Darts gooide hij zijn slechtste wedstrijd ooit op een PDC-podium en droop hij af. Met Rotterdam in aantocht op donderdag 16 april, vreest ex-topdarter Vincent van der Voort het ergste voor de 19-jarige wereldkampioen.

De ruzie tussen Van Veen en Littler is alweer bijna twee weken oud, maar het blijft de gemoederen in de dartswereld bezighouden. Afgelopen donderdag werd Littler op het podium uitgejouwd in zijn eigen Engeland en vervolgens reageerde hij voor het eerst op het incident. Van der Voort is in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door niet onder de indruk van Littlers reactie.

"Als je anderhalve week de tijd hebt om iets te bedenken en dat dit dan je antwoord is... Dat is niet heel sterk", vindt Van der Voort. Littler had in een Engels interview zichzelf verdedigd en zei ook dat Van Veen zelf onsportief was door hard zijn pijlen neer te leggen tijdens de laatste beurt van Littler. "Als je er niet lekker in zit, hoor je veel meer. Maar al heeft hij dat gedaan, dan nog is het verkeerd."

'Ergernis is echt wel weg'

Dat de rel nog aanhoudt tot de komende speelronde in Rotterdam, snapt Van der Voort wel. "Als het met een andere speler dan Littler was geweest, had het veel minder impact gehad. Alles wat hij doet is wereldnieuws. Maar de ergernis tussen die twee is echt al wel weg. Het is echt niet zo dat ze elkaar nu in de haren vliegen als ze elkaar weer zien. Al zou ik dat wel leuk vinden", grapt Van der Voort.

Dat de fans uitgerekend in Engeland zo tegen Littler waren, vindt Van der Voort wel opmerkelijk. Hij kan zich niet voorstellen dat zoiets in Nederland gebeurt met een landgenoot. Maar na de slechtste wedstrijd ooit van Littler in Brighton, vreest Van der Voort dat het nog lang niet voorbij is voor de negentienjarige tweevoudig wereldkampioen.

'Hij moet zorgen dat hij ze stil krijgt'

"Je ziet toch dat er ook bij hem onzekerheid in zit. Hij zei na afloop dat hij te weinig tijd had gehad om te trainen, maar natuurlijk heeft het te maken met wat er gebeurd is. Dat gaat hij alleen nooit toegeven en dat wil je naar jezelf ook nooit toegeven. Hij moet het voor zichzelf zien als incident. Hij weet nu hoe het publiek reageert en wat hij kan verwachten in Rotterdam. Hij moet zich wapenen en zorgen dat hij ze stil krijgt."

'Denk niet dat dat gaat gebeuren'

Littler neemt het in de kwartfinale in Rotterdam Ahoy meteen op tegen Gerwyn Price. Bij een zege en een overwinning van Van Veen op Luke Humphries in zijn kwartfinale, komen ze elkaar in de halve finale voor het eerst sinds het incident tegen. "Littler moet er op gaan rekenen dat hij flink uitgefloten wordt. Ik hoop alleen wel op een beetje respect van de Nederlandse fans voor de tegenstanders. Ik denk alleen niet dat dat gaat gebeuren."

Beluister Darts Draait Door

Daarin bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Onder andere de zaak rond trans personen in de sport komt voorbij, evenals de voorbeschouwing op de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy.