Cor Dekker speelt vrijdagmiddag zijn eerste wedstrijd op het WK darts tegen Rob Cross. Maar hoe Nederlands zijn naam ook klinkt, hij komt toch echt al jaren uit voor Noorwegen. Dit is waarom de in Nederland geboren Dekker voor Noorwegen speelt.

Voor Dekker begint zijn debuut op het WK darts vroeg. De boomlange topdarter komt op de tweede sessie van het hele toernooi al in actie. Zijn tegenstander? Oud-wereldkampioen Rob Cross. Een zege op Voltage klinkt onmogelijker dan het daadwerkelijk is, want Cross heeft geen best jaar achter de rug. De Engelsman sukkelt al lange tijd met zijn vorm en vertelde onlangs in een interview dat hij niet genoeg tijd in het darten stopt. Er liggen dus kansen voor Cor Dekker, de in Bovenkarspel geboren darter die voor Noorwegen uitkomt.

Dekker haalde in januari 2025 zijn tourkaart bij de PDC en stond sindsdien op de Baltic Darts Masters en op de World Cup of Darts namens Noorwegen. Hij is de eerste Noorse darter die een speelbewijs heeft bij de PDC en mag zich dus officieel profdarter noemen. Hij kwam in juni voor de derde keer uit voor Noorwegen op de World Cup of Darts, het WK voor landenteams. Hij speelde toen samen met Kent Jøran Sivertsen en met z'n tweeën wonnen ze verrassend van Polen, maar werden ze door Zuid-Afrika uitgeschakeld in de poulefase.

Van Nederland naar Noorwegen

Dekker is voor de liefde naar Noorwegen vertrokken. "Ik heb mijn vrouw leren kennen bij het Europees kampioenschap soft-tip darts in Sevenum (plaats in Limburg, red.)", vertelde hij nadat hij zijn tourkaart won op Q-School. "En zo is het balletje gaan rollen. Er moest er één emigreren en dat ben ik geworden."

De 37-jarige Dekker is geboren in Bovenkarspel, maar spreekt nog maar weinig Nederlands. De darter woont al twaalf jaar in het Noorse stadje Aksim. "Dan ga je Noors denken. Nederlands verleer je natuurlijk nooit, maar je gooit er dan weleens een Noors woordje tussendoor", vertelde hij aan Double Top. In zijn shirt zie je nog wel iets van Nederland terug. De Noorse vlag domineert, maar op de mouwen staat het rood-wit-blauw van ons land. Zo is hij zijn roots niet vergeten.

Vaker op televisie

De Nederlandse Noor speelde de Nordic Darts Masters. In de eerste ronde nam hij het op tegen Gerwyn Price. Hij verloor met 6-3. Het toernooi in Kopenhagen is onderdeel van de World Series, dat niet voor de wereldranglijst meetelt. Op de Euro Tour in Zwitserland deed hij eind september betere zaken. Hij haalde de halve finale en vond zichzelf voor het eerst terug in de buurt van de top-100 van de wereld. Op vloertoernooien komt hij ook steeds vaker een ronde verder.

Halve Nederlanders

De Noorse darter is niet de enige geboren Nederlander die uitkomt voor een ander land. De Limburger Jules van Dongen maakte zijn eerste stappen in de dartsport als Amerikaan en komt nog altijd uit voor de Verenigde Staten. Jeffrey de Graaf kwam eerst nog voor Nederland uit, maar verhuisde naar Zweden voor de liefde en komt sindsdien uit voor dat land. Kevin Doets verhuisde óók voor de liefde naar Zweden, maar komt nog wel uit voor Nederland.