Gian van Veen was dolblij na zijn nieuwe titel op het jeugd-WK. De 23-jarige topdarter won op zondagavond de finale van het PDC World Youth Championship van Beau Greaves. Na afloop had 'The Giant' echter niets dan respect voor zijn tegenstander.

" Mijn naam stond van vorig jaar nog in de beker dus dit is hartstikke mooi", vertelde de Nederlander vol blijdschap na afloop van de finale in de microfoon van Viaplay. The Giant is na vanavond de tweede darter die het jeugd-WK twee keer op rij heeft gewonnen. De Belg Dimitri Van den Bergh ging hem voor. "En die heeft een mooie carrière dus dat belooft wat", opperde Van Veen.

Loftrompet

The Giant won met 6-3 van zijn Britse tegenstander, maar makkelijk was het niet. De 21-jarige Greaves bood namelijk aardig wat weerstand. Van Veen uitte dan ook zijn respect voor de Brit, die de laatste tijd ijzersterk gooit. " Ze domineert al jarenlang het vrouwencircuit. Dit is gewoon een niveau dat we nog nooit bij een vrouw gezien hebben."

Hij vervolgde: " Er komt niemand dicht bij haar in de buurt en ik denk dat ze volgend jaar tussen de heren het ook gaat laten zien. Ze is heel relaxed, doet geen vlieg kwaad en kan súpergoed een pijltje gooien."

Voor Van Veen was het alweer zijn derde opeenvolgende finale op het jeugd-WK. Twee jaar geleden verloor hij van Luke Littler, de Engelsman die een maand later als 16-jarige ook meteen de finale van het grote WK in Ally Pally bereikte. Vorig jaar was het wel raak: toen versloeg Van Veen landgenoot Jurjen van der Velde en kroonde hij zich tot eerste Nederlandse jeugdwereldkampioen.

Lekker bezig

Van Veen is bezig aan een schitterend seizoen. Eind oktober pakte hij in Dortmund de Europese titel, zijn eerste grote televisietitel bij de profs. Inmiddels leeft de Gelderlander volledig als professioneel darter: hij is gestopt met zijn baan op Schiphol en woont samen met zijn vriendin Kyana in een huis waar hij de beschikking heeft over een eigen trainingsruimte.