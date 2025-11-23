Gian van Veen en Beau Greaves namen het op zondagavond tegen elkaar op in de finale van het jeugd-WK. Van tevoren waren beide darters al verzekerd van 6.000 pond, wat omgerekend een kleine 7.000 euro is. Toch mocht de Nederlander er vandoor gaan met een grotere cheque.

De prijzenpot van het jeugd-WK is hetzelfde als vorig jaar. De winnaar krijgt £12.000 (ongeveer €13.600), terwijl de verliezend finalist £6.000 (circa €6.800) ontvangt. In totaal wordt er £100.000 (ongeveer €113.800) aan prijzengeld uitgekeerd.

De halvefinalisten verdienen £3.000 (rond €3.400), kwartfinalisten £2.000 (ongeveer €2.300) en het halen van de laatste zestien levert £1.500 (circa €1.700) op.

Prijzengeld PDC World Youth Championship

Tweede in groepsfase: 681 euro

Laatste 32: 1.100 euro

Laatste 16: 1.700 euro

Kwartfinale: 2.300euro

Halve finale: 3.400 euro

Verliezend finalist: 6.800 euro

Winnaar: 13.600 euro

Nieuwe titel voor Van Veen

Van Veen stond op zondagavond weer de finale van het PDC World Youth Championship. In Minehead verdedigde de 23-jarige dartssensatie zijn wereldtitel tegen Greaves, de eerste vrouw ooit die in de finale van het jeugd-WK stond.

Het was de derde editie op rij dat Van Veen in de finale stond van het jeugd-WK. In 2023 verloor The Giant de eindstrijd met 6-4 van de toen 16-jarige Luke Littler. Een jaar later won de Nederlander hem wel. Na een zinderende finale tegen landgenoot Jurjen van der Velde werd Van Veen de eerste Nederlandse jeugdwereldkampioen bij de PDC. Ook dit jaar mocht de Nederlander de prijs op zijn naam schrijven. In de finale was hij met 6-3 te sterk voor Greaves.

Fantastisch seizoen

Van Veen beleeft een fantastisch seizoen. Eind oktober veroverde hij in Dortmund de titel op het EK darts, zijn eerste televisietitel bij de profs. De Gelderlander leeft inmiddels ook volledig als professioneel darter. Zo stopte hij met zijn baan op schiphol. Ook woont hij nu samen met zijn vriendin Kyana in een woning waar hij over een eigen trainingsruimte beschikt.