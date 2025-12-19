Noa-Lynn van Leuven zag haar avontuur op het WK darts snel eindigen. De Nederlandse verloor in de eerste ronde van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Van Leuven kende een bewogen 2025, waarin ze zelfs een tijdje haar pijlen niet aanraakte om aan haar mentale gesteldheid te werken.

Van de 28-jarige Nederlandse is bekend dat ze transgender is. Sinds haar debuut vorig jaar op het WK kreeg ze daardoor veel online haat over zich heen. " De waarheid is dat mijn hoofd al een poosje niet op de juiste plaats is", zei Van Leuven toen ze begin 2025 even stopte. "Ik worstel al maanden met mijn mentale gezondheid, iedere keer als een toernooi eraan komt."

" Focussen op darts, terwijl oude trauma’s opspelen door de gebeurtenissen van afgelopen jaar, werkt niet. Het is tijd om prioriteit te geven aan mijn mentale gezondheid en eraan te werken om beter te worden", voegde ze eraan toe. Van Leuven richtte zich op en plaatste zich nog voor het WK, waar de eerste rond haar eindstation was.

'Jammer dat je niet jezelf kan zijn'

Vrijdagmiddag was Van Leuven aanwezig in de studio bij Viaplay om de wedstrijden te analyseren. Daar kwam ter sprake hoe het is om te gaan met haatreacties. "In het begin keek ik daar echt heel erg naar. Ik was heel benieuwd wat mensen van me vonden en over me zeiden. Nu denk ik: ik doe gewoon mijn eigen ding, ik wil lekker darten. Ik kan me er gelukkig meer voor afsluiten nu", aldus Van Leuven.

"Het is nog steeds heel lastig hoor. Af en toe zit je te scrollen en dan komt er weer eens iets langs", ging ze verder. "Het is heel jammer dat je niet jezelf kan zijn."

Van Leuven krijgt lof van oud-darter Jerry Hendriks. "Ik vind het heel knap hoe jij dat doet. Er komt heel wat rotzooi over je heen. Maar jij doet wat je leuk vindt om te doen en dat is darten. Je mag een eigen mening hebben, maar die hoe je niet overal open en bloot te delen", was Hendriks van mening. "En zeker niet respectloos", voegde presentator Koert Westerman er nog aan toe.

