Een statement van dartsbond PDC heeft donderdag voor behoorlijk wat ophef gezorgd. De Nederlandse Noa-Lynn van Leuven mag door een besluit niet meer meedoen aan vrouwentoernooien. De PDC besloot dat trans vrouwen niet meer welkom zijn per 9 april.

Het besluit werd kenbaar gemaakt door de Darts Regulation Authority (DRA), dat gaat over de regelgeving binnen de sport. 'De DRA is in 2025 begonnen met een herziening van haar beleid ten aanzien van transgender- en genderdiverse sporters', trapt het statement af. Ook lieten zij een rapport opstellen door een externe partij.

Dr. Emma Hilton, een academisch ontwikkelingsbiologe die diverse publicaties heeft over sekse en categorieën in de sport, werd gevraagd naar haar inzichten. Zij voorzag de DRA van advies. Hilton concludeerde "dat meerdere, kleine sekseverschillen zich opstapelen en leiden tot een voordeel voor mannen ten opzichte van vrouwen in darts."

PDC weert transgenders

De conclusie van Hilton is dan ook dat darts een "gendergerelateerde sport" is. 'Naar aanleiding van deze evaluatie is de DRA van mening dat, om eerlijke concurrentie in darts te garanderen, alleen biologische vrouwen in aanmerking mogen komen voor deelname aan vrouwentoernooien die onder de DRA-regels vallen', valt verder te lezen.

Dat betekent dat Van Leuven niet meer in actie kan komen voor de Women's Series bij de PDC. Via dat circuit plaatste ze zich twee keer voor het WK darts. De 29-jarige Nederlandse zou vanaf nu alleen deel kunnen nemen aan het mannencircuit. Van Leuven werd eerder ook al geweerd bij dartsbond WDF, waar onder meer het WK op Lakeside wordt gehouden. "Ik huil van binnen", reageerde ze op het besluit.

Opvallende passage in rapport

'De DRA streeft naar inclusiviteit en alle spelers – ongeacht hun biologisch geslacht, wettelijk geslacht en/of genderidentiteit – mogen deelnemen aan open toernooien en worden daartoe aangemoedigd', valt er ook te lezen. Dat staat weer haaks op de eerdere berichtgeving.