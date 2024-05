Dirk van Duijvenbode geeft reden voor verlies tegen Josh Rock: 'Ik was gewoon te laat'

Dirk van Duijvenbode kon een goede eerste ronde tegen Callan Rydz geen vervolg geven in zijn partij tegen Josh Rock tijdens de Dutch Darts Open. In Rosmalen ging de Nederlander ten onder tegen de Noord-Ier en voor de reden kijkt Aubergenius vooral naar zichzelf.

"Het was een combinatie. Hij was in het begin gewoon wel goed en ik was wat minder. Richting het einde van de wedstrijd werd ik beter, maar te laat en ook niet goed genoeg. In zo'n laatste leg gooi je 180 en daarna gelijk die triple 20, maar dan gooi je honderd en geef je hem ook de kans om door te gaan met wat hij doet. Dat doet hij heel goed, dus ik kan over hem echt niks zeggen", zegt Van Duijvenbode met een diepe zucht tegenover ViaPlay na afloop van zijn verloren partij tegen een sterke Rock.

🗣 "𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘱𝘦𝘤𝘩 𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘤𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘴𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘯𝘦𝘵 𝘪𝘯 𝘻𝘪𝘵", aldus Dirk van Duijvenbode na zijn verlies tegen Josh Rock.



'Balen'

Van Duijvenbode kon achter vooral naar zijn eigen spel kijken, waar hij niet tevreden over was. "Ik had best wel een paar keer een beurt, dan gooide ik zestig, op het ijzer of net honderd. Dat is net even de pech en ook wel de fase waar je in zit. Zonder vertrouwen. Dat weet ik ook niet, maar van zijn finishing kon ik niks zeggen denk ik." Van Duijvenbode verloor met 6-3 van Rock, waardoor zijn thuistoernooi in de tweede ronde al strandt. De eerste ronde won hij dus van Rydz.

Nederlanders

Na de uitschakeling van Van Duijvenbode zijn er nog vier Nederlanders in de race voor de titel. Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen maken nog kans op de zege in Rosmalen. Laatstgenoemde neemt het zondag in een lastige wedstrijd op tegen Gerwyn Price. Wattimena en Noppert treffen elkaar in de volgende ronde en Van Gerwen komt Chris Dobey tegen in de volgende ronde.