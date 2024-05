Dutch Darts Championship | Het programma op zondag, met vier Nederlanders en burenruzies

De Dutch Darts Championship komt zondag tot een climax. Dan worden de achtste finales, kwartfinales, halve finales en de finale gespeeld in Rosmalen. Er zitten nog vier Nederlanders in het toernooi. Dit is het programma.

Michael van Gerwen was zaterdag misschien wel de beste Nederlander. Hij won met liefst 6-0 van landgenoot Kevin Doets en mag zich dus melden bij de laatste zestien op de Euro Tour vlakbij zijn huis in Vlijmen. Van Gerwen speelt halverwege de zondagmiddag tegen Chris Dobey in de achtste finale.

Gian van Veen

De laatste Nederlander die zich bij de laatste zestien mocht melden, was Gian van Veen. Hij moest diep gaan om de 6-5 zege op Dom Taylor over de streep te trekken. Hij krijgt een echte topper voor z'n kiezen in Gerwyn Price. Die wedstrijd is als voorlaatst in Rosmalen. De middagsessie wordt afgesloten met Josh Rock tegen Cameron Menzies.

Nederlands onderonsje

De twee andere Nederlanders die in de achtste finales staan, zijn Danny Noppert en Jermaine Wattimena. Zij spelen zondagmiddag tegen elkaar. Daardoor zijn de Nederlandse fans in ieder geval verzekerd van één landgenoot in de kwartfinales op zondagavond. Er zit ook nog een 'neppe' Nederlander in het toernooi: Jeffrey de Graaf. Hij is geboren en getogen in Nederland, maar woont nu al een tijd in Zweden en komt inmiddels ook voor dat land uit.

Burenruzies

In de middagsessie staat er ook nog een burenruzie op het programma. De Duitser Martin Schindler neemt het op tegen de Belg Dimitri van den Bergh. Een burenruzie kun je ook de openingspartij noemen. De Engelsman Dave Chisnall, de winnaar van vorig jaar, neemt het op tegen Welshman Jonny Clayton.

Programma Dutch Darts Championship in Rosmalen