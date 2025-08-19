Michael van Gerwen doet volgende maand sowieso mee aan de World Series of Darts Finals, maar de Nederlandse topdarter zit niet bij de geplaatste spelers en dus moet hij vrezen voor een doemscenario. Zijn goede vriend Vincent van der Voort vindt dat 'niet meer dan terecht'.

Damian Vlottes opent het onderwerp in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. De presentator somt de acht geplaatste darters op voor het toernooi in Amsterdam: Stephen Bunting, Luke Littler, Gerwyn Price, Luke Humphries, Rob Cross, Chris Dobey, Nathan Aspinall en Mike De Decker.

Van Gerwen staat net buiten die achtste plek, op de tiende positie. "Die is er sowieso bij", weet Vlottes. "Alleen die gaat wel ingeloot worden, zoals het lijkt. Het kan zijn dat ze nog een foefje hebben dat opeens de top zestien geplaatst is." Maar de kans is groter dat Might Mike gewoon een willekeurige tegenstander aangewezen krijgt: "Je kan dus in de eerste ronde Littler - Van Gerwen krijgen."

'Niet meer dan terecht'

"Ja, dat is dan zo", oordeelt Van der Voort. "Hij heeft zelf genoeg World Series afgezegd. En waar hij wel was, heeft hij het niet goed gedaan. Dus het is niet meer dan terecht. Het is ook iets wat hij ook weer in ogenschouw moet nemen, van: hier zit ik ook niet bij de eerste acht."

"Je kan zeggen dat hij er een paar niet mee heeft gedaan, maar er zijn anderen die nog minder als hij hebben gespeeld en die zijn er wel bij." Vlottes weet bijvoorbeeld dat De Decker maar twee World Series heeft gespeeld. De Belg haalde in Nieuw-Zeeland direct de finale, waarin hij uiteindelijk verloor van Littler.

'Er moet iets gebeuren'

Van der Voort benadrukt nog eens: "Hij (Van Gerwen, red.) zal toch moeten realiseren dat er iets moet gebeuren, zodat hij hoger op elke ranking komt." Het podcastduo ziet wel een voordeel voor de mensen die op vrijdag een kaartje hebben gekocht voor de World Series Finals in de AFAS Live, want op die dag lijkt Van Gerwen sowieso in actie te komen. En dan zou een wedstrijd tegen Littler of Humphries helemaal genieten zijn: "Dan zit je top!"

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort over Michael van Gerwen en zijn deelname aan de World Series of Darts. Daarnaast gaat het ook over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.