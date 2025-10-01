Raymond van Barneveld is weer helemaal terug op aarde na zijn ongelofelijke prestatie van afgelopen weekend. De Nederlandse topdarter plaatste zich op de valreep voor de World Grand Prix, maar kon die lijn woensdag niet doortrekken.

Van Barneveld reisde af naar Leicester voor de Players Championship 29. De 58-jarige Hagenees verloor in de eerste ronde van het vloertoernooi direct van landgenoot Niels Zonneveld. Dat bleek een zware loting voor Barney, want Zonneveld is al het hele jaar goed op de Players Championship. Hij staat 20e op de speciale Order of Merit, waarvan de top 64 zich straks plaatst voor de Players Championship Finals.

Ook Van Barneveld zit voorlopig nog aan de goede kant. Hij staat momenteel 36e. De 6-3 nederlaag tegen Zonneveld doet daar nog niet zoveel aan af. Barney heeft nog vijf vloertoernooien om te zorgen dat hij in die top 64 blijft.

Geweldige dag voor Van Barneveld

Vorige week kende het dartsicoon een geweldige dag, door de kwartfinales van de Swiss Darts Trophy te halen. Door die prestatie plaatste hij zich voor de World Grand Prix, die halverwege oktober op het programma staat.

Het levert Van Barneveld ook een flink extraatje op voor zijn bankrekening. Met zijn prestaties in het Zwitserse Bazel verdiende Van Barneveld 6000 pond. Een belangrijk bedrag dus in de race voor de World Grand Prix. Deelname betekent alvast een som van 7500 pond. "Zie jullie in Leicester", zette Van Barneveld met een duimpje bij een juichende foto bij de Swiss Darts Trophy.

