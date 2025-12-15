Dimitri van den Bergh ging zondag roemloos ten onder in zijn eerste ronde op het WK darts. De Belg kent een dramatisch jaar en topte dat af met een 3-0 nederlaag tegen Darren Beveridge. Ex-topdarter Vincent van der Voort heeft een dringend advies voor de Belg en ziet het anders wel héél somber in.

Van den Bergh speelde dit seizoen bijna geen toernooien en ging daardoor met weinig verwachtingen naar het WK. Een eerste ronde tegen debutant Beveridge zal echter hoop hebben gegeven op een prestatie bij de Belg, maar al snel werd duidelijk dat dat er niet in zat. Van den Bergh kon scorend nog mee met de Schot, maar hij miste een vracht aan dubbels, waardoor hij maar niet in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk pakte hij slechts één leg en werd hij met 3-0 afgeschminkt door Beveridge.

Mogelijk verlies tourkaart

"Het was moeilijk om naar te kijken", luidt de eerste conclusie van Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Ik vond zijn worp nog wel meevallen, want ik vond de stand van zijn pijlen nog prima. De vorige keer was hij het helemaal kwijt. Je ziet dat er iemand staat zonder zelfvertrouwen die niet weet waar die staat. Hij heeft gewoon wedstrijdritme en competitie nodig. Als hij volgend jaar weer aan het seizoen gaat beginnen, zal hij echt toernooien moeten spelen. Dan maar lokale toernooien of dingetjes spelen. Zodat je weer met die druk omgaat, want dat gevoel krijg je in trainingen niet."

Van der Voort ziet het erg somber in als Van den Bergh niet naar zijn advies luistert. "Als hij nu weer anderhalve maand geen toernooien speelt, dan wordt het qua zelfvertrouwen daar niet beter van. De kans is groot dat hij voor zijn tourkaart gaat vechten. Dat is natuurlijk best gek voor iemand die 23e van de wereld staat. Als hij weer zo'n jaar heeft dan ligt hij eruit. Dat kan toch niet anders? Hij heeft dit jaar bijna niks verdiend. Hij gaat uit de top 32 en misschien wel uit de top 40 vallen. Al het prijzengeld gaat overal omhoog en als je dan niet presteert dan gaat de rest je voorbij. Als je niks doet, val je gewoon uit de ranking."

WHAT A DEBUT FROM BEVERIDGE!



Who needs Cole Palmer when you've got Darren Beveridge? 🥶



The Scotsman wins nine of the 10 legs played to demolish Dimitri Van den Bergh in straight sets!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/v836d88xF1 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 14, 2025

Drama voor België

Door de uitschakeling van Van den Bergh zijn tot nu toe alle Belgen die het WK-podium opstapten ook direct uitgeschakeld. Ook Mario Vandenbogaerde en Kim Huybrechts gingen ten onder. Met Andy Baetens en Mike De Decker komen er nog twee Belgen in actie die de eer van onze zuiderburen kunnen redden.

"Die hebben niet een fijn toernooi tot nu toe", merkt ook Van der Voort op over de Belgen. "Er zitten er nog twee in. Andy Baetens speelt tegen Dirk (Van Duijvenbode red.), dus die is daar zeker niet de favoriet. Mike De Decker (tegen David Munyua, red.) gaat denk ik wel door, die is dik favoriet en aan zijn stand verplicht om zijn wedstrijd te winnen. Maar we moeten het er niet te vroeg over hebben, want ik vind Baetens wel een goede darter."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.