Michael van Gerwen en de Premier League in Rotterdam is de laatste jaren geen best huwelijk. De topdarter breidde zijn negatieve reeks uit door donderdag alweer voor het vierde jaar op rij direct onderuit te gaan in Ahoy en daar baalde hij flink van.

Van Gerwen gaf in aanloop naar de avond in Rotterdam al aan dat het spelen voor eigen publiek altijd wat extra spanning met zich meebrengt en dat is de afgelopen jaren wel gebleken. In 2023, 2024 en 2025 ging Van Gerwen direct onderuit en donderdag herhaalde dat scenario zich tegen Jonny Clayton. Tel daarbij op dat de Nederlander in 2022 de avondfinale verloor van Joe Cullen en dus staat hij nu al vijf duels droog in Ahoy.

"Ik baal hier als een stekker van", reageerde Van Gerwen dan ook direct na de partij bij Viaplay. De Nederlander kreeg bij een 1-1 stand twee pijlen om op voorsprong te komen, maar nadat hij die liet liggen, glipte het allemaal snel uit handen. "Als je daar een goede kans oor jezelf creeërt dan moet je die benutten. Dan moet je kritisch op jezelf zijn dat je het tegen een Clayton in deze vorm hebt laten liggen. Daar baal ik van."

'Het doet gewoon pijn aan mijn ogen'

De Welshman begon aan de avond in Rotterdam en speelde ook tegen Van Gerwen fantastisch. Hij profiteerde optimaal van een paar missers van de Nederlander en liep hard uit naar 5-1. "Je weet dat je te maken hebt met een Clayton die in goede doen is en in een goede flow zit. Dat probeer je te doorbreken en dat is niet makkelijk."

Van Gerwen speelde zeker geen slechte partij en daardoor kwam de nederlaag extra hard aan. "Ik baal hier zo van, want ik voel me zo lekker. En dan laat ik niet zien wat ik kan. Ik denk dat ik een oké wedstrijd speel, maar ik ben zoveel beter dan dit. Het doet gewoon pijn aan mijn ogen af en toe."

Nog altijd op koers voor play-offs

Ondanks zijn vroege uitschakeling blijft Van Gerwen wel op koers om zich te plaatsen voor de play-offs. Hij blijft na elf van de zestien reguliere speelrondes op de vierde plek staan en dat zou precies genoeg zijn om op donderdag 28 mei te mogen strijden om de titel.