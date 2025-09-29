De loting van de World Grand Prix heeft Michael van Gerwen wéér aan een landgenoot gekoppeld. Waar de Nederlandse topdarter tijdens de World Matchplay nog tegen Raymond van Barneveld moest, is nu in de eerste ronde Dirk van Duijvenbode zijn tegenstander.

De World Grand Prix is van 6 tot en met 12 oktober in Leicester en is bijzonder omdat elke speler de leg moet beginnen met het raken van een dubbel. Voordat dat gebeurd is, tellen de scores niet. Van Gerwen begint zijn jacht op een grote prijs dus tegen Van Duijvenbode. Raymond van Barneveld, die afgelopen weekend op het nippertje de major haalde, heeft in de eerste ronde tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson tegenover zich staan.

Luke Littler tegen angstgegner

Luke Littler, de regerend wereldkampioen, treft in Leicester zijn angstgegner in de eerste ronde. Gian van Veen, die recent nog van Littler won op de Euro Tour, is de tegenstander van The Nuke. Ze speelden vier keer tegen elkaar en drie keer won Van Veen. Nummer 1 van de wereld Luke Humphries lootte tegen Nathan Aspinall in de eerste ronde van het grote toernooi. Voor de uiteindelijke winnaar ligt 120.000 pond (omgerekend ruim 137.000 euro) aan prijzengeld klaar. Deelname aan de eerste ronde levert gegarandeerd 7500 pond op. Daar zijn alle 32 darters dus al zeker van.

Twee Nederlandse clashes

Vorig jaar vlogen alle Nederlandse deelnemers er al in de eerste ronde uit. Het is de hoop dat het nu beter gesteld is met de prestaties van de Nederlanders. Maar doordat Van Gerwen en Van Duijvenbode tegen elkaar moeten, is in ieder geval één landgenoot al door naar de volgende ronde. Dat is ook zo bij de andere Nederlandse clash tussen Danny Noppert en Jermaine Wattimena. Debutant Wessel Nijman treft Rob Cross in de eerste ronde.

Titelverdediger Mike De Decker

De Belg Mike De Decker is de titelverdediger in Leicester, want hij was vorig jaar de verrassende winnaar en pakte zijn eerste en tot nu toe enige major. Hij begint zijn toernooi nu met de wedstrijd tegen Peter Wright.

Loting World Grand Prix 2025

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Martin Schindler - Krzysztof Ratajski

Chris Dobey - Cameron Menzies

Rob Cross - Wessel Nijman



Stephen Bunting - Niko Springer

Danny Noppert - Jermaine Wattimena

James Wade - Joe Cullen

Gary Anderson - Raymond van Barneveld



Luke Littler - Gian van Veen

Peter Wright - Mike De Decker

Gerwyn Price - Ryan Searle

Josh Rock - Ryan Joyce



Michael van Gerwen - Dirk van Duijvenbode

Ross Smith - Daryl Gurney

Jonny Clayton - Andrew Gilding

Damon Heta - Luke Woodhouse