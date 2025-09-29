De loting van de World Grand Prix heeft Michael van Gerwen wéér aan een landgenoot gekoppeld. Waar de Nederlandse topdarter tijdens de World Matchplay nog tegen Raymond van Barneveld moest, is nu in de eerste ronde Dirk van Duijvenbode zijn tegenstander.
De World Grand Prix is van 6 tot en met 12 oktober in Leicester en is bijzonder omdat elke speler de leg moet beginnen met het raken van een dubbel. Voordat dat gebeurd is, tellen de scores niet. Van Gerwen begint zijn jacht op een grote prijs dus tegen Van Duijvenbode. Raymond van Barneveld, die afgelopen weekend op het nippertje de major haalde, heeft in de eerste ronde tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson tegenover zich staan.
Luke Littler tegen angstgegner
Luke Littler, de regerend wereldkampioen, treft in Leicester zijn angstgegner in de eerste ronde. Gian van Veen, die recent nog van Littler won op de Euro Tour, is de tegenstander van The Nuke. Ze speelden vier keer tegen elkaar en drie keer won Van Veen. Nummer 1 van de wereld Luke Humphries lootte tegen Nathan Aspinall in de eerste ronde van het grote toernooi. Voor de uiteindelijke winnaar ligt 120.000 pond (omgerekend ruim 137.000 euro) aan prijzengeld klaar. Deelname aan de eerste ronde levert gegarandeerd 7500 pond op. Daar zijn alle 32 darters dus al zeker van.
Twee Nederlandse clashes
Vorig jaar vlogen alle Nederlandse deelnemers er al in de eerste ronde uit. Het is de hoop dat het nu beter gesteld is met de prestaties van de Nederlanders. Maar doordat Van Gerwen en Van Duijvenbode tegen elkaar moeten, is in ieder geval één landgenoot al door naar de volgende ronde. Dat is ook zo bij de andere Nederlandse clash tussen Danny Noppert en Jermaine Wattimena. Debutant Wessel Nijman treft Rob Cross in de eerste ronde.
Titelverdediger Mike De Decker
De Belg Mike De Decker is de titelverdediger in Leicester, want hij was vorig jaar de verrassende winnaar en pakte zijn eerste en tot nu toe enige major. Hij begint zijn toernooi nu met de wedstrijd tegen Peter Wright.
Loting World Grand Prix 2025
Luke Humphries - Nathan Aspinall
Martin Schindler - Krzysztof Ratajski
Chris Dobey - Cameron Menzies
Rob Cross - Wessel Nijman
Stephen Bunting - Niko Springer
Danny Noppert - Jermaine Wattimena
James Wade - Joe Cullen
Gary Anderson - Raymond van Barneveld
Luke Littler - Gian van Veen
Peter Wright - Mike De Decker
Gerwyn Price - Ryan Searle
Josh Rock - Ryan Joyce
Michael van Gerwen - Dirk van Duijvenbode
Ross Smith - Daryl Gurney
Jonny Clayton - Andrew Gilding
Damon Heta - Luke Woodhouse