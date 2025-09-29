Michael van Gerwen was afgelopen weekend misschien wel de meest besproken topsporter van Nederland, maar niet vanwege zijn dartsprestaties. Er dook een filmpje op van Van Gerwen waar hij betrokken raakte bij een opstootje in een dönerzaak in Brabant. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door legt een balende Vincent van der Voort, een goede vriend van Van Gerwen, uit wat er precies gebeurde.

"Er is veel gebeurd, ook buiten de het darten om", zo valt Damian Vlottes met de deur in huis in de meest recente aflevering van Darts Draait Door. Daarmee doelt hij uiteraard op de video waar Van Gerwen opdook. Vincent van der Voort, een goede vriend van Van Gerwen, heeft dat uiteraard ook meegekregen en probeert uit te leggen wat er is gebeurd. Hij wil het niet groter, maar ook niet kleiner maken dan het is.

Michael van Gerwen is een bekende Nederlander

Fast Vinnie probeert de situatie te duiden. "Het is na een avondje uit geweest. Ik zal het beetje proberen uit te leggen, maar als Michael binnenkomt dan komt er ook wel wat binnen. Een hoop bombarie", zo weet Van der Voort. "Maar het is ook zo: hij is ook een bekende Nederlander. Dus er wordt heel veel tegen hem geroepen. Het is dan drukker in die zaak, ook voor het personeel was er een hoop stress. Het is allemaal druk, iedereen moet geholpen worden en op een gegeven moment is er dan wat miscommunicatie."

Zaak snel gesust

Vervolgens gebeurde wat velen inmiddels hebben gezien. "Die man achter de balie dacht: 'Ik ben het zat'. Die vloog hem (Van Gerwen, red.) aan", aldus Van der Voort. Volgens hem werd de zaak vervolgens snel gesust. "Iedereen zat er tussen en ze gingen meteen naar buiten. Toen is het neefje naar buiten gekomen en is het direct uitgesproken. Het is niet zo dat er echt gevochten is."

Maar leuk is anders, zo weet Van der Voort. "Het is natuurlijk wel weer zo dat je in zo'n situatie terechtkomt." Daar sluit Vlottes zich bij aan. "Iedereen was in Zwitserland een toernooi aan het spelen en hij pakte zijn rust. Je rust pakken is natuurlijk niet tot diep in de nacht op stap gaan en een broodje shoarma of turkse pizza eten."

Niet met zijn werk bezig

Dat vindt Van der Voort ook. "Je wil dat hij zich volledig op het darten en zijn kinderen stort. Dat wil je het liefst. Maar hoe hij zijn vrije tijd indeelt, daar heb ik niets over te zeggen. Alleen, als je nu weer dit krijgt is het wel jammer wat er allemaal gebeurt. Het gaat me niet om de publiciteit, maar dat hij twee dagen weggaat betekent dat hij niet volledig met zijn werk bezig is. Natuurlijk mag iemand een keer op stap en een feestje vieren. Allemaal prima, maar er komen drie heel belangrijke Pro Tours er aan. Dan hoop je dat hij bezig is met trainen en zich daarop voorbereidt..."

Reactie Michael van Gerwen

Van Gerwen zelf liet ook al van zich horen nadat de beelden opdoken. "Weglopen was het verstandigst geweest", zo stelt hij met de kennis van nu. "Iedereen die alcohol op heeft, zegt wel eens domme dingen, waaronder ik. Dat was niet slim van biede kanten." Van Gerwen steekt de hand in eigen boezem, maar vindt het ook 'een beetje jammer' dat het zulk groot nieuws werd terwijl alles snel werd uitgepraat. "Ik vind het veel treuriger dat het allemaal gefilmd wordt."