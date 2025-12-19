Martin Schindler maakte indruk in zijn eerste partij van het WK darts tegen Stephen Burton (3-1 winst), maar na de wedstrijd gebeurde iets opmerkelijks. Hij weigerde een interview met de Duitse TV-zender Sport 1 en dat deed hij niet voor niets.

Schindler speelde woensdagavond in de laatste partij van de avond tegen de Engelsman Burton. Waar de Duitsers in de tweede set plots wat tegenviel, maakte hij in de andere drie sets erg veel indruk. Scorend was Schindler ijzersterk en ook de dubbels vielen er met speels gemak in. Na de wedstrijd wilde Sport 1, de Duitse zender die het gehele WK darts live uitzendt, de darter graag interviewen. Daar had Schindler echter geen zin in en dat gaat dit WK ook niet meer gebeuren.

'Dit is geen impulsieve keuze'

De manager van Schindler, Ioannis Selachoglou, gaf na de wedstrijd een verklaring over de boycot van zijn pupil. Die geeft aan dat het zeker niet te maken had met frustratie. Het boycotten van de zender is volgens Selahoglou een weloverwogen keuze geweest die dit WK ook niet meer bijgedraaid zal worden. "Dit is geen impulsieve keuze geweest. Het is een gevolg van de manier waarop over het Duitse darten wordt bericht en hoe die berichtgeving vervolgens is gepresenteerd vanuit de redactie", luidt het duidelijke antwoord van kamp Schindler.

Voor Schindler een logisch gevolg, omdat de Duitser sowieso geen fan lijkt van interviews. Zijn rustige houding leverde hem al veel op en tijdens het WK wil hij zich niet op randzaken hoeven focussen. "Martin heeft hard gewerkt om hier te staan en hij wil dat de aandacht bij zijn spel ligt. Hij wil al zijn energie gebruiken op de plek waar het moet gebeuren: op het podium van het WK."

Bij Sport 1 herkent men zich niet in de aantijgingen van Schindler. Zij balen van de keuze, omdat de Duitser wel interviews geeft bij bijvoorbeeld Engelse rechtenhouders als DAZN en Sky Sports. De korte reactie van het Duitse medium luidde dat bij de redactie altijd kritisch wordt gekeken naar de spelers, maar ook eerlijk en evenwichtig.

Schindler liet zich eerder al eens negatief uit over de berichtgeving over darts in Duitsland. "Als je wint, dan ben je de held. Als je verliest, dan ben je gelijk weer een loser. Zo is het voor mij, zo is het voor Max Hopp, zo is het voor Ricardo Pietreczko en zo is het voor Gabriel Clemens", zei de hoogstgeplaatste Duitser eens na een wedstrijd.

