Dutch Darts Championship 2024 | Check hier het prijzengeld en de loting van alle Nederlanders

In de Autotron in Rosmalen begint vrijdag één van de hoogtepunten voor de Nederlandse dartsliefhebber: de Dutch Darts Championship. Een groot aantal Nederlanders gaan hun opwachting op het podium maken van 24 tot 26 mei, met als titelverdediger Dave Chisnall. Check hier de speeldata, het prijzengeld en de loting van de Nederlanders in Rosmalen.

Het toernooi om de Dutch Darts Championship start vrijdag en een fors aantal Nederlanders maken dus hun opwachting. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen zijn door hun PDC-ranking per direct geplaatst voor het toernooi in Rosmalen. Naast de heren die in de tweede ronde zullen instromen, zijn er ook wat Nederlanders die in de eerste al aan de slag moeten. Onder andere Niels Zonneveld, Kevin Doets, Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Moreno Blom, Christiaan Kist en Dirk van Duijvenbode zijn in de eerste ronde te zien, net als Jeffrey de Graaf die voor Zweden uitkomt.

Andere topspelers

Dave Chisnall is de titelverdediger en mag daarom ook in de tweede ronde instromen. Hij treft Zonneveld mits hij weet te winnen van Haupai Puha. Gerwyn Price speelt tegen de winnaar van de partij tussen William O'Connor of Mickey Mansell. James Wade moet afrekenen met Teemu Harju uit Finland. Ook die partij is in de eerste ronde.

Loting Nederlanders

De Nederlanders komen op de volgende momenten in actie:



Vrijdag 24 mei:

Madars Razma v Jeffrey de Graaf (middagsessie)

Christian Kist v Marvin van Velzen (middagsessie)

Niels Zonneveld v Haupai Puha (middagsessie)



Moreno Blom v Ryan Joyce (avondsessie)

Mike De Decker v Kevin Doets (avondsessie)

Joe Cullen v Jermaine Wattimena (avondsessie)

Raymond van Barneveld v Cameron Menzies (avondsessie)

Callan Rydz v Dirk van Duijvenbode (avondsessie)



Zaterdag 25 mei:

Stephen Bunting v Razma/De Graaf (middagsessie)

Dave Chisnall v Zonneveld/Puha (middagsessie)

Jonny Clayton v Kist/Van Velzen (middagsessie)

Danny Noppert v Gilding/Mol (middagsessie)



Chris Dobey v Blom/Joyce (avondsessie)

Josh Rock v Rydz/Van Duijvenbode (avondsessie)

Michael van Gerwen v De Decker/Doets (avondsessie)

Peter Wright v Van Barneveld/Menzies (avondsessie)

Gian van Veen v Taylor/De Sousa (avondsessie)

Prijzengeld

Het startgeld van spelers die in de eerste ronde aan de slag mogen is een bedrag van 1.250 pond. Voor alle spelers die de tweede ronde halen en daar van start gaan ligt er een bedrag van 2.500 pond klaar. De derde ronde staat voor een bedrag van 4.000 pond, de kwartfinale 6.000 pond en halve finalisten pakken 8.500 pond. Als een speler de finale verliest dan krijgt hij 12.000 pond bijgeschreven, voor de winnaar ligt een som van 30.000 pond klaar. In totaal wordt over het hele toernooi een bedrag van 175.000 pond aan prijzengeld uitgekeerd.