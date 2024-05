'Michael van Gerwen is alfa-status kwijt en krijgt die niet meer terug'

Michael van Gerwen is Michael van Gerwen niet meer. Zoveel is duidelijk na maanden ploeteren in de Premier League Darts. Iedereen ziet het, ook Van Gerwen zelf. Hij is zijn alfa-status kwijt en dat doet zeer. Wie denkt dat het toeval is, moet naar de Nederlander kijken en luisteren. Dat deed dartkenner Martijn Baars van Sportnieuws.nl.

Van Gerwen is als een dure sportwagen die midden op de snelweg zonder brandstof is komen te staan. De lampjes in zijn hoofd geven allerlei alarmen af en hij wordt aan alle kanten voorbij gesjeesd door auto's in allerlei soorten en maten. Van superbolides Luke Littler en Luke Humphries, tot 'barrels' als Steve Beaton, Karel Sedlacek en Andrew Gilding. Zij wachten niet om Van Gerwen te helpen, maar maken dankbaar gebruik van zijn pech.

Hij komt er niet bovenop

Het tankstation komt ondertussen geen centimeter dichterbij. Als het niet machinaal lukt, zonder brandstof, dan zal Van Gerwen zichzelf naar veilige haven moeten duwen. Iets waar hij de afgelopen maanden zelf al flink mee bezig is en in investeert. Maar wat hij ook probeert, hij komt er niet bovenop. Deels door zijn lichaam, maar ook deels door zijn geest.

Operaties en onzekerheid

Hij heeft al jaren last van jicht, wat hem direct hindert bij het darten. Operaties verlengen telkens zijn mobiliteit, maar ook hij wordt een jaartje ouder. Daar komen de laatste jaren ook de problemen in zijn mond bij. Meerdere operaties en een beugel moeten ook die ongemakken verlichten. Alles bij elkaar brengt ook de ooit ongenaakbare drievoudig wereldkampioen in twijfel. En zo gauw de gedachten van onzekerheid en falen in het hoofd zitten, gaan ze er niet zomaar uit. Ook niet bij zijn tegenstanders.

Nieuw materiaal helpt niet

Hij veranderde recent van materiaal. Zelf noemt hij het finetunen. Het brengt hem niet wat hij zoekt, zoveel werd ook pijnlijk duidelijk in de halve finale van de Premier League Darts tegen Luke Humphries. Zijn hoofd wilde wel, maar zijn armen niet. En daardoor ook het verbeterde materiaal niet. Dat zag hij zelf ook.

'Probleem van de laatste maanden'

"Dit is niet van alleen nu. Dit is een probleem van de laatste maanden", was ook Van Gerwen eerlijk. "Ik heb te veel ups en downs. Dat mag niet, maar dat gebeurt nu eenmaal. Verliezen blijft pijn doen." De manier waarop baart zorgen voor de nabije én verre toekomst. Geen moment was er geloof in een comeback tegen Humphries, Van Gerwen zelf schudde vooral negatief met zijn hoofd en zijn pijlen en niveau lieten hem in de steek.

De gevallen koning

Van Gerwen is kwetsbaar en daar maakt iedereen nu gebruik van. De grote namen én de kleine namen zien dat de koning gevallen is en laten geen moment onbenut om daar van te profiteren. De koning zelf gaat alleen maar meer onzekerheid tegemoet. De komende weken sluit hij het voorjaar af met Euro Tours, Players Championships en de World Cup Darts, waarna een nieuwe operatie aan zijn gebit wacht.

Nieuwe alfa-mannetjes

Ook daar moet Van Gerwen van herstellen. Dat gaat hem sowieso pijn, ongemak en extra onzekerheid opleveren. En ook daar gaan tegenstanders weer gebruik van maken. Zo wordt het een vicieuze cirkel waar hij niet zomaar meer uitkomt. Een aantal auto's is al uit zicht. Littler en Humphries zijn de nieuwe alfa-mannetjes in de dartwereld. Van Gerwen is die status kwijt. Niet alleen nu en de komende maanden. Als hij niet oppast, dan krijgt hij die niet meer terug.