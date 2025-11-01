Darter Jules van Dongen levert zijn tourkaart in bij de PDC. Niet vrijwillig, maar omdat hij de voorbije anderhalf jaar kampte met darteritus, een mentale blokkade waarbij spelers hun pijl niet of nauwelijks los kunnen laten. De Nederlandse Amerikaan kreeg met rechts zijn pijlen niet meer los, dus besloot hij afgelopen zomer om met links te gooien. Dat wierp bij zijn laatste toernooien niet zijn vruchten af.

Van Dongen keerde deze week voor het eerst - en voorlopig ook laatst - terug op de Pro Tour. Na het World Series-toernooi in eigen land nam hij pauze en kwam hij tot het besluit om met links te gooien. The Dutch Dragon flirtte op de vloertooien met het slechtste gemiddelde ooit bij de PDC. De Canadees Matt Campbell kwam in 2018 tot 48,40.

Met zijn linkerhand eindigde Van Dongen daar op Players Championship 33 en 34 net boven: 53,10 en 49,58. Op vrijdag deed hij ook mee aan het kwalificatietoernooi van de Grand Slam of Darts. Daar verbeterde de Nederlandse Amerikaan zich aanzienlijk: 70,13. Toch verloor hij wel met 5-0 van Ryan Meikle en zat zijn profavontuur erop.

Van Dongen trots op 'goede afsluiting'

'Vier jaar Pro Tour loopt ten einde', schreef Van Dongen bij een foto van een vliegtuig. 'Hoewel ik had gehoopt de laatste paar dagen wat beter te presteren, ben ik blij dat ik de laatste paar Pro Tours heb bijgewoond en er een goede afsluiting van heb gemaakt. Ik ben vastbesloten om door te gaan met mijn linkerhand en te zien waar het me brengt', aldus The Dutch Dragon, die na een bezoekje aan Nederland weer afreist naar de Verenigde Staten.

In gesprek met De Limburger sprak hij over het radicale besluit om na anderhalf jaar worstelen met links te gooien. "Ik had me er wel iets meer van voorgesteld. Maar ik wist ook van tevoren dat dit kon gebeuren", blikte hij terug. Vrij onverwacht schopte hij het in 2022 tot de profs. Van Dongen kon zich aardig meten met de wereldtop, tot anderhalf jaar geleden de problemen begonnen.

Van rechts- naar linkshandig

Hij kreeg zijn pijlen niet meer fatsoenlijk uit zijn hand. Een sportpsycholoog, meditatie, acupunctuur, niets hielp. Zelfs een wijntje drinken met rechts werd een hele opgave. Daarom nam Van Dongen het besluit om met links te gooien. " Het is alsof je rechts bent met voetbal en dan ineens alleen maar de bal met links mag trappen. Je moet nadenken over elke beweging", schetst hij.