Terwijl enkele landgenoten vrijdag nog in actie moesten komen, hangt topdarter Michael van Gerwen dik 5000 kilometer verderop rond op een plek waar het nu stukken warmer is dan hier.

De drievoudig wereldkampioen darts vertoeft in Dubai. Mighty Mike is al geplaatst voor de Grand Slam of Darts die op 8 november begint. Vrijdag werd er in Wigan gestreden om acht startbewijzen voor dat toernooi. Wessel Nijman en Danny Noppert grepen daar ook een ticket voor de major van de dartsbond PDC.

Dubai

"Een kort uitstapje in Dubai", is het heldere bijschrift van Van Gerwen bij enkele foto's op Instagram. De Brabantse darter is gekleed in een t-shirt en shorts, terwijl hij onder meer een vol terras, een felle zon, hoge gebouwen en zichzelf op de gevoelige plaat legt. Ook heeft hij rijdend in een auto een filmje geschoten van de skyline. Het was vrijdag dik 30 graden Celsius aldaar.

Players Championships Finals

Door zijn vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten liet Van Gerwen verstek gaan bij de vloertoernooien Players Championships 31 en 32. Die had hij moeten spelen om nog kans te maken op kwalificatie voor de Players Championships Finals. Door zijn absentie mist hij dat majortoernooi.

Grand Slam of Darts

Dat ligt dus anders bij de Grand Slam of Darts. Daarvoor is Van Gerwen geplaatst vanwege zijn eindzege bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Grand Slam is een uniek toernooi, want er wordt gespeeld in poules. Er zijn er acht met elk vier darters en de eerste twee overleven de groepsfase.

Vincent van der Voort

Van Gerwens vriend Vincent van der Voort heeft in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl meerdere keren uitgesproken dat zijn makker wel wat minder vaak op vakantie mag gaan. "Voor een comeback zal hij veel moeten trainen", zei Van der Voort in mei van dit jaar.

"Die arbeid zal hij er in moeten leggen, anders word je nooit meer constant. Dat ga je niet omdraaien met vakantie vieren en denken dat het vanzelf wel weer terugkomt. Dat gaat echt niet lukken."