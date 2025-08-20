Jules van Dongen gaat door een rotte periode. De Nederlands-Amerikaanse darter kampt al lange tijd met problemen aan zijn werphand. Nu is duidelijk dat de 35-jarige Van Dongen last heeft van dystonie. Het zorgt voor een ingrijpend besluit bij de rechtshandige darter.

Van Dongen worstelt sinds het heroveren van zijn PDC-tourkaart begin 2024 met zijn vorm. Dat kwam door mentale en fysieke problemen. "Het voelt alsof ik spaghetti in mijn handen heb", zei de in Kansas City woonachtige Nederlander ooit tegen De Limburger. Ook het vele reizen en het gemis van zijn familie hielpen niet mee.

Het zorgde ervoor dat Van Dongen, die zijn pijlen steeds moeilijker in het bord kreeg, het darten op een lager pitje zette na de World Cup of Darts en World Series eind juni.

Harde diagnose

Inmiddels heeft Van Dongen zijn pijlen weer opgeraapt, maar dan met links. Dat komt door de diagnose die hij kreeg: dystonie. Dat is een neurologische aandoening waarbij onwillekeurige spiersamentrekkingen optreden, wat leidt tot abnormale houdingen, herhaalde bewegingen of spierspasmen. "Helaas is er geen genezing mogelijk", deelt Van Dongen op sociale media.

Took a break after the World Cup and World Series. Back to the left, no cure for Dystonia unfortunately.. pic.twitter.com/iGQllkB0Q7 — Julesvandongen aka The Dutch Dragon (@julesvandongen) August 19, 2025

Van Dongen is inmiddels afgegleden naar de 147e plaats op de mondiale dartladder. Het gat naar de 'veilige' 64e plek om zijn tourkaart te behouden is meer dan 75.000 pond. Van Dongen raakt met dus hoogstwaarschijnlijk kwijt, zeker nu hij met links moet gooien en daar alles nog onder de knie moet krijgen.

'Dat wil ik mijn kinderen niet laten zien'

In juni was Van Dongen nog hoopvol. Hij wilde zichzelf als "kampioen laten zien" aan zijn kinderen. "Maar hoe meer ik worstel, hoe meer ik besef dat ik ze een lesje in volharding leer. Nooit opgeven, nooit de hoop laten varen. Ik worstel om licht aan het einde van de tunnel te zien, maar daar is licht en ik ga het bereiken", schreef hij op Facebook.

Nu is er duidelijkheid, maar is het vooral zaak om weer gelukkig te worden. Hopelijk is The Dutch Dragon ijzersterk met links, waar hij al een tijdje mee trainde.

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort over Michael van Gerwen en zijn deelname aan de World Series of Darts. Daarnaast gaat het ook over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.