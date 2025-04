Engelse topdarter onthult naast darteritus nóg een bizarre blessure: 'Ik kwam er thuis pas achter'

Nathan Aspinall worstelt al maanden met darteritus, de welbekende mentale blokkade bij darters die voorkomt dat een speler zijn pijl los kan laten. Maar dat het onheil de Engelsman niet bespaard blijft, onthulde hij voorafgaand aan de Premier League Darts-avond in Liverpool.

Met een gezicht vol ongeloof vertelde hij het verhaal aan Sky Sports. "Het gebeurde in de finale van de Pro Tour vorige week. Ik kwam er thuis pas achter wat het was. Ik bleek een lichte ontwrichting in mijn schouder te hebben. Ik heb dus ook geen idee hoe ik nog tot zulke goede resultaten kon komen", lacht hij als een boer met kiespijn. "Ik ben daarna naar mijn vaste kliniek geweest en zij hebben me geholpen. Het doet nog steeds zeer, maar het is te doen."

Plotselinge afmelding

De bizarre blessure verklaart ook zijn plotselinge afmelding van de ene op de andere Pro Tour. Op de ene dag haalde hij dus de finale, die hij verloor van Damon Heta. Een dag later meldde hij zich plotseling af, met naar wat nu blijkt een milde variant van een schouder uit de kom. Na de behandeling in de kliniek bij thuiskomst kon Aspinall net op tijd weer naar Rotterdam om daar de Premier League Darts te gooien. Hij won meteen van Gerwyn Price, maar verloor de halve finale van latere avondwinnaar Chris Dobey.

Darteritus

Aspinall nam daarna een week rust en was donderdag weer aanwezig bij de Premier League Darts in Liverpool. Daar moest hij de avond openen tegen Luke Humphries. In zijn worp is nog altijd te zien dat The Asp last heeft van darteritus. Meermaals krijgt hij zijn eerste pijl niet uit zijn hand en moet hij terugstappen en zich herpakken. Dat kan een paar haperingen duren, maar uiteindelijk spreken zijn resultaten boekdelen. Hij staat virtueel op een plaats in de finale van de Premier League Darts en won ook al een Euro Tour.

Knap

Het is extra knap van Aspinall dat hij dit jaar zo goed begonnen is, want er stond enorme druk op de Engelsman. Hij dreigde, mede door zijn dartziekte, ver weg te vallen op de wereldranglijst en hij had veel prijzengeld te verdedigen. Tot nu toe is hij aardig op weg om zich volledig te herstellen.