Verbazing over bizarre reactie van topdarter in Rotterdam: 'Dan vind ik het niet zo stoer'

Het was een frustrerende avond voor Gerwyn Price in Rotterdam Ahoy. De Welshman verloor in de Premier League van Nathan Aspinall en uitte vlak na afloop zijn frustratie via een vlijmscherpe post op Instagram. Daarin hekelde hij de omstandigheden in de zaal én de organisatie van de PDC. Toch bleef zijn boodschap niet lang online staan. "Hij was vrij meedogenloos, hè?", klonk het in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

In de podcast bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de opvallende actie van Price. "Het is uit de emotie, als je net verloren hebt", zegt Van der Voort over het bericht van de Welshman. "Maar je weet ook hoe de PDC reageert als je kritiek uit. Dan moet je óf achter je woorden staan, óf het helemaal niet plaatsen."

'Dan vind ik het niet zo stoer'

"Wat vind je ervan dat hij de post heeft weggehaald?", vraagt Vlottes aan Van der Voort, waarop hij antwoordt: "Dat gebeurt hem wel vaker. Dan vind ik het niet zo stoer." Dat de post inmiddels is verwijderd, zegt volgens de voormalig darter genoeg. "Nu heeft hij een mening gedeeld en die weer ingetrokken."

Het is niet duidelijk waarom Price zijn woedeuitbarsting uiteindelijk weer verwijderde, maar Van der Voort heeft een vermoeden. "Misschien heeft hij een berichtje gehad van de PDC, of is hij zelf afgekoeld. Maar het is wel iets wat vaker gebeurt. Je plaatst iets in een opwelling, maar zodra je beseft wat het teweegbrengt, trek je het terug", is hij van mening. "Je weet wat je doet. Dan moet je het ook durven laten staan."

Gerwyn Price was woedend na afloop. © Instagram

De post is inmiddels weer verwijderd.

Terugkerende problemen met de wind

De kritiek van Price richtte zich vermoedelijk ook op de inmiddels beruchte wind in Ahoy. Daar wordt al jaren over geklaagd. "Het vervelende is: je kunt het niet vooraf testen", zegt Van der Voort uit eigen ervaring. "Zodra het publiek binnenkomt, ontstaat die luchtstroom. Wij hebben het zelf op het podium gevoeld." Volgens hem zijn er deze editie wel degelijk pogingen gedaan om het probleem aan te pakken. "Het is minder dan eerdere jaren. En er werd ook beter gegooid, dus iets zal geholpen hebben."

Tot slot blikken de mannen vooruit op de toekomst van het toernooi in Rotterdam. Volgens hen hoeven fans zich voorlopig geen zorgen te maken. "Volgens mij ligt er voor volgend jaar nog een contract. En elfduizend verkochte kaarten, daar zal de PDC echt niet zomaar afstand van doen", weet Vlottes. Wel klinkt de oproep om de zaalomstandigheden verder te verbeteren. "Het is een prachtige locatie, maar na tien edities mag het probleem met de wind nu toch wel echt worden opgelost", sluit Van der Voort af.

