Michael van Gerwen heeft op overtuigende wijze de volgende ronde van de Grand Slam of Darts bereikt. De Nederlander rekende in een prachtig affiche af met Gary Anderson: 5-2. "Dit geeft heel veel voldoening", vertelde hij na afloop.

Voor zowel Van Gerwen als Anderson was de opdracht duidelijk van te voren: winnen en je bent door. Beide darters wonnen eerder deze Grand Slam van dartssensatie Beau Greaves, maar verloren van de Duitser Niko Springer. Omdat laatstgenoemde op dinsdag verrassend verloor van Greaves, lonkte bij een overwinning ook nog eens de groepswinst. Daarvoor moest Van Gerwen minimaal met 5-3 winnen.

Van Gerwen dominant naar zege

Ondanks de immense druk startte Van Gerwen als een tierelier. De openingsleg ging in dertien pijlen naar Mighty Mike. Die kreeg vervolgens meerdere kansen om de Schot te breken. Dat deed Van Gerwen, al mazzelde hij daar wel bij. De Nederlander miste eerst twee keer op een dubbel, maar dat deed Anderson vervolgens ook. Daarna hengelde MvG de leg alsnog binnen: 2-0.

In de enige leg dat Van Gerwen niet zo scherp was, profiteerde Anderson meteen. Die maakte het voor even weer spannend. Daarna nam Van Gerwen de regie over. In een veertien- en dertien darter ging hij in rap tempo naar 4-1. Wel had Van Gerwen geluk dat Anderson bij 3-1 bullseye miste voor een 170-finish.

Nadat Van Gerwen op matchpoint stond, kreeg hij twee pijlen voor de wedstrijd. Die gingen er nog niet in. Anderson maakte er 4-2 van. Toch was het een leg later alsnog raak: in dertien pijlen klaarde Van Gerwen de klus. Daarmee gaat hij naar de volgende ronde, waarin hij als groepswinnaar zijn landgenoot Danny Noppert treft. Ook is hij 3500 pond (omgerekend 4500 euro) rijker vanwege zijn eerste plek in de poule.

Van Gerwen

Na afloop stond Van Gerwen opgetogen voor de camera van Viaplay. "Als je zo lekker staat te spelen kan de wereld er heel anders uitzien. Nu ben je weer top van de groep, dat is gewoon lekker. Ik weet natuurlijk dat ik dit kan, alleen ik moet het iets vaker laten zien", grijnsde hij. "Ik mag hier heel blij mee zijn. Vanaf hier kan ik weer mooie stappen maken. Dit geeft heel veel voldoening."

Wat opviel was de gedrevenheid waarmee Van Gerwen op het podium stond. "Dat moet tegen Gary, anders lig je er gewoon uit", verklaarde Van Gerwen, die verzekerde nog niet klaar te zijn ondanks een minder jaar. "Ik heb vanavond laten zien dat darts aan mijn hart ligt. Ik doe niks liever dan op het podium presteren, dat heb ik laten zien."