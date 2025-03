Ex-topdarter Vincent van der Voort zorgt met enorme vergissing voor hilariteit: 'Ik bied nogmaals mijn excuus aan'

"Hoorde ik opeens geblèr dat ik weg moest!" Vincent van der Voort blikt in een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door terug op een héél ongemakkelijk moment op een vakantiepark.

"Vroeger hadden wij Primus Masters", steekt Van der Voort van wal. Dat is een dartstoernooi dat tot 2009 op een vakantiepark in België werd georganiseerd. "Net als bij de UK Open?", vraagt presentator Damian Vlottes zich af.

Feestavond gaat fout

Van der Voort knikt instemmend. "Het was de hele dag door darten en 's avonds had je van die feestavonden, en ik denk: ik ga ook weer eens naar zo'n feestavond. Maar op die terugweg - al die huisjes lijken op elkaar - was ik naar binnen gegaan bij een huisje waarvan ik dacht dat-ie van mij was. Even op de bank gaan zitten, zat ik gewoon bij vreemden binnen!"

Vlottes en de oud-profdarter houden het niet van het lachen. "Je was ook echt gewoon op die bank gaan zitten?!", vraagt de presentator nog een keer voor de zekerheid. Van der Voort doet er nog een schepje bovenop: "Ja, eerst nog even de ijskast open. Ik denk: godsamme man, ze hebben alles opgemaakt. Maar toen bleek dat ik bij de verkeerde zat, hoorde ik geblèr dat ik weg moest."

Excuses Van der Voort

"Die mensen schrokken zich dood, natuurlijk", zegt Vlottes met een giechel in zijn stem. "Hadden ze maar de deur op slot moeten doen." Maar Van der Voort neemt het voor ze op: "Ja, misschien zaten ze ook nog te wachten op iemand die thuiskwam."

De Primus Masters bestaat al een tijdje niet meer en Van der Voort denkt dan ook dat dit verhaal al tussen de 25 en 30 jaar oud is. "Ik loop al een tijdje mee, hè. Een dinosaurus. Dat waren wel echt leuke toernooien, daar ging ik echt graag heen."

De presentator van Darts Draait Door heeft nog de hoop de 'slachtoffers' van dit ongemakkelijke moment te vinden. "Mochten er mensen zich herkennen in dit verhaal, laat het even weten. Dan doen we aan traumaverwerking, want ik kan me voorstellen dat het schrikken is." Van der Voort sluit af: "En ik bied nogmaals mijn exuus aan!

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes onder meer de ongenaakbaarheid van Luke Littler, de sportieve problemen van Michael van Gerwen en de enorme schuld van darticoon Mervyn King. Verder beantwoordt Van der Voort weer enkele lastige dilemma's en vertelt hij een hilarische anekdote. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.