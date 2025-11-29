Lakeside is begonnen. Het is niet meer het toernooi van weleer, dat werd gewonnen door grootheden als Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Eric Bristow en Martin Adams. Tegenwoordig zit dartsbond WDF achter de organisatie. En zij kunnen maar beter sociale media vermijden na de openingsdag.

Lakeside werd voorbij gestreefd door het WK van de PDC, waar simpelweg veel meer te verdienen is. De BDO zag steeds meer toppers overstappen naar de PDC en werd in september 2020 uiteindelijk opgedoekt. Twee jaar later zette de WDF (World Darts Federation) de traditie voort door hun wereldkampioenschap op de befaamde Lakeside Country Club te houden.

In 2023 stond de Nederlander Chris Landman in de finale, hij verloor destijds van Andy Baetens. Datzelfde jaar verloor de Nederlandse Aileen de Graaf bij het vrouwentoernooi van dartssensatie Beau Greaves. Die heeft inmiddels ook haar pijlen gepakt en meegenomen naar de PDC. Daar speelt ze op het WK volgende maand tegen Daryl Gurney in de eerste ronde.

WDF WK darts

Ook dit jaar doen er weer een hoop Nederlanders mee aan het WDF WK, onder wie Jimmy van Schie. Hij is de hoogst geklasseerde speler bij die bond en miste op een haar na het wereldkampioenschap van de PDC. In het kwalificatietoernooi verloor hij onlangs van Baetens in een spannende finale.

Darters mogen niet aan beide toernooien meedoen. Had Van Schie zich geplaatst voor die van de PDC, dan was hij hoogstwaarschijnlijk niet naar Lakeside gegaan. Voor de winnaar ligt daar een schamele 50.000 pond klaar, waar de wereldkampioen bij de PDC 1 miljoen pond krijgt. Alleen al deelname bij het PDC WK is goed voor 15.000 pond.

Forse kritiek op Lakeside

Als voorafje voor dat wereldkampioenschap strijden de beste spelers zonder tourkaart op Lakeside voor de wereldtitel. Dat begon op vrijdag 28 november, de finale-avond is op 7 december. Van Schie is als eerste geplaatst en mag daarom de eerste ronde overslaan.

Hopelijk is dan alles een stuk beter geregeld dan op de eerste dag. Er kwam vanuit dartsfans veel kritiek op de positie van de camera die het bord liet zien. Een groot deel was namelijk niet te zien. "Dit is gewoon niet om aan te zien", reageerde iemand. En: "Je moet ontzettend achterlijk zijn om te denken dat mensen dit gaan kijken."

Just turned on the Lakeside stream... that camera angle makes me feel ill pic.twitter.com/7onJk3wXEb — Riv 🇮🇪 (@riverdwww) November 28, 2025

"Lakeside? Het lijkt meer Shakeside met dit camerawerk", grapte een andere fan. "Dit camerastandpunt maakt me misselijk."

Reageer en praat mee!