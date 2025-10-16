De kalender van Michael van Gerwen raakt leger en leger. Nederlands beste darter liet deze week een vloertoernooi schieten, waardoor hij de Players Championship Finals voor het eerst mist. En daar komt nog een toernooi bij.

Van Gerwen heeft een bewogen jaar achter de rug, vooral door zijn scheiding met ex-vrouw Daphne Govers. Mighty Mike laste hierdoor eerder in 2025 al een pauze in, waardoor hij de nodige (vloer)toernooien miste. Afgelopen week had hij toch nog een kans om zich te plaatsen voor de PC Finals, maar na een teleurstellende eerste dag gooide hij de handdoek in de ring. Na de deceptie op dinsdag volgde een afmelding voor de Players Championship van woensdag.

Afmelding voor laatste Euro Tour

Van Gerwens naam prijkte ook nog op de deelnemerslijst van het German Darts Championship, het laatste Euro Tour-toernooi van het jaar. Maar ook daar schittert de Nederlander in afwezigheid. De PDC kondigde een dag voor aanvang van het toernooi de afmelding van Van Gerwen.

Absagen & Nachrücker für ET14 in Hildesheim:



❌ Absagen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Humphries

🇳🇱 Michael van Gerwen

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Gary Anderson

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Callan Rydz



✅ Nachrücker

🇩🇪 Gabriel Clemens

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ricky Evans

🇸🇪 Jeffrey de Graaf

🇮🇪 Keane Barry



Vor TCQ abgesagt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Littler



Nachrücker

🇵🇱 Krysztof Ratajski — Kevin Schulte (@SchulteKev) October 16, 2025

Daarin is hij niet de enige, want ook door de namen van Luke Humphries, Gary Anderson en Callan Rydz ging een streep. De vier afzeggers worden vervangen door Gabriel Clemens, Ricky Evans, Keane Barry en de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf. Maar niet getreurd voor Van Gerwen: hij mist niet het EK darts. De Nederlander heeft voldoende prijzengeld opgebouwd om naar het toernooi in Dortmund te gaan.

Van Gerwen pakt het vliegtuig

Van Van Gerwen was bekend dat hij het vliegtuig zou pakken naar een zonnige bestemming. "Nu is mijn aandacht volledig bij mijn kinderen. Natuurlijk heeft het nieuws over mij en hun moeder veel effect op ze. Het is van levensbelang dat we allebei onze liefde en aandacht aan ze geven, wat er ook allemaal gebeurt."

